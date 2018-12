Milano.Calcio,morto il tifoso investito

: ?? Calcio, morto il tifoso interista investito negli scontri prima di #InterNapoli a San Siro - repubblica : ?? Calcio, morto il tifoso interista investito negli scontri prima di #InterNapoli a San Siro - repubblica : #Milano, quattro accoltellati vicino #SanSiro prima di #InterNapoli - repubblica : Calcio, morto tifoso interista investito durante gli scontri prima di Inter-Napoli -

ilinteristadurante gli scontri prima di Inter-Napoli Era stato ricoverato in codice rosso. A travolgere il 35enne, un van su cui c'erano i tifosi del Napoli prima della partita.Negli scontri anche quattro accoltellati. Tra gli altri feriti il più grave è un 43enne accoltellato all'addome e portato al Sacco. La rissa è avvenuta in zona via Novara,a,circa un'ora prima della partita.E la prima ipotesi è che si sia trattato di un agguato degli ultrà interisti agli avversari napoletani.(Di giovedì 27 dicembre 2018)