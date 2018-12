Milan | tempi lunghi per il recupero di Suso | Wenger in pole per la panchina RUMORS

Blastingnews

: RT @DiaVoltaire: Sacchi, Capello, Ancelotti, erano importanti ma non sufficienti nel vecchio Milan. Il paradosso è che, col deteriorarsi di… - Fefinho83 : RT @DiaVoltaire: Sacchi, Capello, Ancelotti, erano importanti ma non sufficienti nel vecchio Milan. Il paradosso è che, col deteriorarsi di… - CorkScrew12 : RT @MaxBambi7: C'è stato un Milan fra settembre e ottobre con un'identità forte. 4-3-3, inizio azione col possesso dal basso, 2 difensori c… - DiaVoltaire : Sacchi, Capello, Ancelotti, erano importanti ma non sufficienti nel vecchio Milan. Il paradosso è che, col deterior… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Ilè reduce dalla pessima partita disputata in casa del neo promosso Frosinone contro il quale i rossoneri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0. La squadra di Gattuso è apparsa senza gioco e senza idee rischiando anche di perdere la partita. Ancora una volta l’assenza disi è sentita. Con la Spal serviranno i gol ma non sarà lo spagnolo la fonte di ispirazione della manovraista. Come riporta il quotidiano La Repubblica, infatti, la pubalgia o una piccola lesione agli adduttori lo tengono in forse anche per la Supercoppa ed è un bel problema. Infatti il sostituto, Castillejo, non si sta dimostrando all’altezza della situazione, non riuscendo a garantire la qualità e la fantasia dell’esterno spagnolo., Gattuso appeso ad un filo: pronto ArseneSecondo quanto riportato da ‘calciomercato.com’ Rino Gattuso rischierebbe l'esonero. La conferma arriva ...