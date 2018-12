Milan | Gattuso | ' ' Non solo Higuain | ci manca Suso e Calhanoglu' '

Serie A : Milan in crisi - Gattuso si gioca tutto contro la Spal : Infine, un pensiero su Gonzalo Higuain: "Dopo aver sbagliato il rigore e l'espulsione contro la Juventus, tutto il mondo ha parlato di lui. In questi casi, qualcosa poi resta. Vorrei rivedere il ...

Milan - Gattuso : 'Quando ci sono cori razzisti le gare vanno sospese' : L'intero mondo del calcio si è schierato in sostegno di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli preso di mira da cori razzisti durante Inter " Napoli. Da compagni ad avversari, con il club nerazzurro che ha ...

Milan - Gattuso : 'Troppo pessimismo - se Higuain trova il gol si sblocca' : Getty Images manca poco - Gonzalo Higuain non segna da 9 partite, ma Rino lo difende: 'Ha sbagliato un rigore importante e ha preso un rosso, tutto il mondo ha parlato di lui - spiega, a proposito ...

Milan - Gattuso : 'Deluso - facciamo cose a metà e con paura. Siamo svogliati' : SU HIGUAIN - 'Ha sbagliato un rigore importante, ha preso un cartellino rosso e tutto il mondo ha parlato di lui. Quando succedono queste cose qualcosa ti rimane. Io voglio rivedere il Pipita del ...

Il Milan e la soluzione Leonardo : ecco cosa succede se Gattuso non svolta : Da anni si sentono espressioni tipo " carta bianca sul mercato all'allenatore " oppure " Tizio sarà un manager all'inglese ". Finora però il calcio italiano non ha ancora messo in atto questa piccola ...

Rino Gattuso - Milan : 'Se pensassi che i giocatori non mi seguono - andrei via subito' : La frase l'ha detta senza intenti comici, eppure l'effetto è quello. Rino Gattuso l'ha pronunciata al termine dell'amarissimo pareggio di Frosinone, quando in molti hanno avuto l'impressione che non ...

Gattuso salva la panchina del Milan Ringhio evita l'esonero. Retroscena : Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it da fonti al massimo livello della società’ raggiunte dal direttore di Affaritaliani Angelo Maria Perrino, Gattuso... Segui su affaritaliani.it

Milan - Gattuso è giunto ormai al capolinea : la vittoria con la Spal non basterà - ecco la lista dei sostituti : L’allenatore rossonero è ormai appeso ad un filo esilissimo, la società sfoglia la margherita ed intanto valuta i nomi dei sostituti La situazione in cui versa il Milan resta al momento delicatissima, il pareggio ottenuto a Frosinone ha diminuito sensibilmente le possibilità di Gattuso di salvare la propria panchina. Spada/LaPresse Una squadra senz’anima e priva di verve, in balia di una crisi che pare quasi irreversibile. Urge ...

Crisi Milan - flop anche a Frosinone : Gattuso rischia con la Spal : La Gazzetta dello Sport scrive che contro la Spal non basterà vincere, bisognerà anche convincere. I 3 punti ritrovati potrebbero non salvare il mister, se non accompagnati da una buona prestazione ...

Milan - tre candidati per il dopo-Gattuso : la società riflette : News Milan, dopo-Gattuso: Wenger, Donadoni e Guidolin La Gazzetta dello Sport scrive che la società è già al lavoro per l'eventuale sostituzione di Gattuso . Ovviamente non è facile trovare un ...

Milan : tre nomi se salta la panchina di Gattuso - ma chi decide? E il club tace... : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , in questi giorni si è fatto strada anche il nome di Guidolin. CHI decide? - La domanda di fondo è però un'altra: chi decide? Donadoni sarebbe legato a Maldini,...

GATTUSO ESONERATO?/ Ultime notizie Milan - flop a Frosinone : fiducia a tempo - ma la Spal sarà decisiva : Gennato GATTUSO ESONERATO? Il tecnico del Milan si gioca la panchina contro il Frosinone: individuate le alternative in caso di flop.