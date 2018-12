Migranti | presidente Consorzio Astir agli arresti domiciliari Gestori ' non hanno fornito

Leghista anti-Migranti eletta presidente della Commissione diritti umani. È scontro : Nel marzo 2016, Pucciarelli si presentò in burqa sui banchi dell'assemblea del consiglio regionale ligure per «dare voce a tutte le donne invisibili costrette a indossarlo in Italia e nel mondo». Le ...

Diritti umani - Lega-M5s scelgono come presidente la senatrice pro ruspe a cui piacevano “i forni per i Migranti” : Una settimana fa sulla sua pagina Facebook ha pubblicato la foto di una ruspa che distrugge un campo nomadi a Castelnuovo Magra (La Spezia) e la scritta “Un altro passo avanti per ristabilire la legalità”. A giugno 2017 l’hanno beccata mettere un “mi piace” al commento di un utente su Facebook “la prima casa gli italiani, agli altri un forno gli darei” ed era stata costretta a scusarsi. Oggi la ...

La Presidente della Commissione Diritti Umani è a favore di ruspe e ronde contro rom e Migranti : La Lega ha proposto e fatto eleggere (grazie ai voti del Movimento 5 Stelle) alla Commissione dei Diritti Umani del Senato la senatrice Stefania Pucciarelli, favorevole alle "ruspe" nei campi rom, alle ronde dei fascisti del terzo millennio contro i migranti e chiamata in causa (poi archiviata) per aver messo un like a un utente che voleva dare "forni" e non case popolari agli stranieri.Continua a leggere

La carovana di Migranti partita dall'Honduras arriva in Messico e attende il nuovo presidente Lopez Obrador : ... una corruzione diffusa e uno dei più alti tassi di omicidio al mondo e capirete il perché l'Onu lo abbia più volte menzionato nei propri report come il 'paese più pericoloso al mondo'. Da ultimo il ...

Il Papa al presidente della Colombia : "Unisca il Paese". Colloquio su narcotraffico e Migranti : Non è mancato inoltre, prosegue il comunicato vaticano, 'un fruttuoso scambio di vedute sulla situazione politica e sociale della Regione, con speciale attenzione alle migrazioni'. Duque - che ha ...