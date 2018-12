Migranti | ancora senza meta la Sea Watch 3

Migranti - Natale in mare aperto dei 32 salvati da Sea Watch e ancora senza un porto : “Chiediamo all’Italia un altro sforzo” : “Abbiamo passato il Natale in mare aperto con 32 persone di 17 nazionalità, età e religioni diverse: hanno pregato tutti il loro Dio senza nessun problema. Quello di cui abbiamo bisogno adesso è solo un porto sicuro: sappiamo bene che l’Italia ha già fatto tanto, più di altri, per mettere al sicuro migliaia di persone. Per questo chiediamo un altro sforzo. Queste persone hanno bisogno di aiuto”. È il messaggio lanciato in queste ...

La Ong italiana ancora in mare. "Pronti a soccorrere i Migranti" : La Mare Jonio è tornata in mare. Dopo una sosta di alcuni giorni nel porto di Palermo, il rimorchiatore del progetto "Mediterranea" è tornato in navigazione per posizionarsi davanti alla coste delle Libia per monitorare le partenze dei barconi e segnalare le emergenze che riguardano i flussi migratori. E di fatto la mission dell'imbarcazione non cambia: segnalare ma anche interevnire "qualora fosse necessario".E la ong in salsa italiana adesso ...