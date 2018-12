Messi | Neymar? Sarebbe bello se tornasse al Barça Con Ronaldo sana rivalità

Calcio - quanto guadagnano Cristiano Ronaldo - Messi e Neymar? La classifica dei calciatori più ricchi del mondo : Come ogni anno France Football ha stilato la classifica dei calciatori più ricchi al mondo per introiti annui tra stipendi, bonus e sponsor. Il podio vede in testa l’argentino Lionel Messi, che totalizza 126 milioni di euro, frutto soprattutto dello stratosferico stipendio che il Barcellona può offrirgli, mentre al secondo posto si piazza lo juventino Cristiano Ronaldo, che sopperisce ad uno stipendio notevolmente più basso con un maggior ...

Neymar - Messi e non solo : su Instagram scoppia la Ronaldinho-mania. VIDEO : Palleggiare su Instagram come una foca, taggando il re incontrastato del "giochino": Ronaldinho Gaucho . La modalità storie del noto social network ha adesso un nuovo filtro che sta facendo impazzire ...

Amichevoli : Dybala illumina - l'Argentina stende il Messico. E Neymar spinge il Brasile : ROMA - l'Argentina dei giovani sta crescendo. Vittoria per 2-0 a Cordoba per l'Albiceleste nella prima delle due Amichevoli col Messico, martedì la replica a Mendoza, con gol di Funes Mori nel primo ...

Neymar : 'Messi è il mio idolo - CR7 un mostro. Sono tra i migliori di sempre' : Da anni, ormai, Neymar è tra i grandi fenomeni che stanno provando a far crollare il dominio Messi-Ronaldo nel mondo del calcio. L'attaccante del PSG ha condiviso con l'argentino gli anni al Barcellona, sfidando il portoghese in Spagna e in Europa. Ma qual è, secondo il brasiliano, il calciatore più forte tra ...