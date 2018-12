Mercedes Classe X | ecco il pick-up “mostro” con 6 ruote FOTO

Nuova Classe B - Mercedes alza l'asticella della sua sport tourer. Un pieno di spazio e tecnologia : MAIORCA - La terza generazione di Mercedes Classe B conferma la sua vocazione di auto familiare, diventa più filante grazie a un corposo intervento sull'aerodinamica, conserva...

Una monovolume per le famiglie deve per forza essere «noiosa»? Mercedes sembra voler dimostrare esattamente il contrario con la sua nuova Classe B, a cui è stata somministrata una bella iniezione di brio. Rispetto al modello precedente (ma anche rispetto ad alcune ...

Mercedes-Benz Classe C - Test invernali per la futura generazione : I collaudi della futura generazione della Mercedes-Benz Classe C si spostano dalle strade della Germania a quelle della Scandinavia, per i consueti Test invernali. Le immagini che vi proponiamo mostrano una berlina molto simile a quella avvistata circa un mese fEsterno evoluto, interno rivoluzionato. La Classe C arriverà sul mercato indicativamente nel 2020, portando a termine un rinnovamento che ha già ...

Nuova Mercedes-Benz Classe B : svelati i PREZZI ufficiali [FOTO] : Design più sportivo, maggiore abitabilità e una gamma di motorizzazioni completamente rinnovate e conformi ai valori limite Euro 6d-TEMP La Nuova Mercedes Classe B, la più bella e sportiva di sempre, debutta sul mercato italiano con PREZZI a partire da 27.140 euro per la B 180 Automatic EXECUTIVE da 136 CV, caratterizzata di una dotazione di equipaggiamenti mai visti prima nel segmento. Già nella versione d’ingresso sale, infatti, a bordo ...

Mercedes-Benz Classe B - In Italia a partire da 27.140 euro : La Mercedes-Benz Classe B fa il suo debutto in Italia con prezzi a partire da 27.140 euro. La gamma è composta da quattro allestimenti e cinque diverse motorizzazioni, che replicano solo in parte le soluzioni previste dalla sorella Classe A. I clienti potranno scegliere la Classe B nelle versioni diesel 1.5 116 CV (180d) e con il nuovo 2.0 da 150 o 190 CV (200d e 220d), mentre i benzina sono per il momento solo i 1.3 turbo da 136 e 163 CV (180 e ...

Mercedes Classe G BRABUS 700 4×4 al quadrato : supercar off-road senza limiti o confini [FOTO] : La BRABUS 700 4×4 al quadrato “one of ten” Final Edition è realzizato in sole 10 unità e vanta una potenza di ben 700 CV Il celebre tuner di Botropp specializzato nelle elaborazioni delle vetture della Casa della stella a tre punte ha realizzato l’esclusiva BRABUS 700 4×4 al quadrato “one of ten” Final Edition, realizzata in appena 10 unità vendute al prezzo di ben 209.000 euro. Basta sulla precedente ...

Mercedes-Benz EQ B - Sotto la Classe B potrebbe celarsi l'elettrica : La Classe B è stata appena presentata, ma la Mercedes-Benz ha già sfruttato un esemplare per creare un muletto destinato ai test di sviluppo. I dettagli potrebbero far pensare a una evoluzione della gamma, ma non è escluso che si tratti di qualcosa di totalmente diverso.Assetto e carreggiate nascondono qualcosa. Le immagini mostrano una Classe B totalmente modificata: l'assetto rialzato è abbinato ai codolini aggiuntivi di colore nero, resi ...

Mercedes Classe B - la prova de Il Fatto.it – Di lusso e di famiglia – FOTO : Gusti in equilibrio tra la voglia di una auto di lusso e a necessità di poter contare su una sola vettura di famiglia. E poi segmenti in bilico, come quello delle station wagon ormai fuori dai radar del mercato, ma anche quello delle monovolume medie normali, meno sportive o personali. I compromessi non sono premium, un modello concreto che si rinnova senza stravolgersi, invece si. Abbiamo provato Mercedes Classe B seconda ...

Nuova Mercedes Classe A : tutte le incredibili novità firmate Brabus [FOTO] : Il celebre tuner tedesco ha realizzato una lista di componenti speciali e potenziamenti della meccanica dedicati alla Nuova Mercedes Classe A Esclusivo, individuale e sportivo: questi tre attributi descrivono meglio l’ampio programma di miglioramento Brabus per la Nuova Mercedes Classe A. L’offerta del tuner tedesco propone potenziamenti del motore, migliori aerodinamiche e interni ancora più lussuosi e ...

Mercedes Classe B. Ecco la nuova versione 2019 : Quelle che una volta erano le regine del mercato, le multispazio appunto, hanno dovuto lasciare lo scettro ai Crossover. Sono pochi ormai i modelli che resistono, malgrado le differenze tecniche sono praticamente nulle. I moderni crossover sono le MPV di un tempo ricarrozzate. A resistere, c’è la Renault Scènic, la Citroen C4Picasso (per poco ancora, sarà riconvertita a breve), la BMW serie 2 e questa Mercedes classe B. Tutti ormai la ...

Mercedes Classe B - tutto il comfort in chiave futuro : Ma sotto il vestito 'istituzionale' si nasconde tutto un mondo che anticipa, in realtà, già vive di futuro . A cominciare dalla fantastica interfaccia utente del sistema multimediale MBUX , sì quello ...

Nuova Mercedes Classe B : la compatta di famiglia diventa sportiva [FOTO] : La rinnovata Mercedes Classe B si presenta come una pratica Sports Tourer ideale anche per i viaggi lunghi La Nuova Mercedes-Benz Classe B accentua il lato sportivo del binomio Sports Tourer: più dinamica del modello precedente nel design, è anche più agile, più confortevole e spaziosa. Il motore da due litri OM 654q, da 110 e 140 kW, in versione modificata per l’installazione trasversale, debutta all’insegna del rispetto per ...

Mercedes-Benz Classe B - Al volante della 220 d Sport : Senza dare troppo nellocchio, la Mercedes Classe B è stata venduta in un milione e mezzo di esemplari, di cui 138.000 circolano in Italia: buona parte della clientela è femminile, spesso proveniente dalla Classe A delle prime due generazioni, le originali monovolume compatte. Al momento dimpostare la terza serie della B, che è poi stata presentata al Salone di Parigi del 2018 ed è oggetto di queste impressioni, i tecnici della Mercedes hanno ...

Nuova Mercedes Classe B - la rivoluzione per le famiglie : Stile sportivo e salto tecnologico. L’auto per tutta la famiglia somiglia alla Classe A. Prezzi superiori a 30.000 euro