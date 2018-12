optimaitalia

: #Megasconti #Mediaworld per farsi ancora un regalo: dal Huawei Mate 10 Lite al Samsung Galaxy S8 lo sconto è allett… - OptiMagazine : #Megasconti #Mediaworld per farsi ancora un regalo: dal Huawei Mate 10 Lite al Samsung Galaxy S8 lo sconto è allett… - BDaigo : MediaWorld lancia i Megasconti - webnewsit : MediaWorld lancia i Megasconti -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)Se i regali di Natale non sono stati abbastanza, con iin partenza oggi 27 dicembre, più di qualcuno potrebbe recuperare qualche dono mancato o semplicemente regalarsi qualcosa di gradito. La catena di elettronica, online ma anche in negozio (fino al prossimo 9 gennaio) non manca di proporre una serie di offerte, soprattutto su specifici smartphone che risultano ora più appetibili, come il10e ilGalaxy S8 ad esempio.Partiamo dalla promozione dedicata al10: il telefono è disponibile in tre colorazioni, ossia Graphite Black, Aurora Blue e Prestige Gold. Il telefono proposto neiè quello nella variante da 64 GB di memoria interna e pure dual SIM (il che non guasta affatto per chi ha due schede telefoniche appunto e non vuole rinunciare a nessuna delle due contemporaneamente). Il prezzo del ...