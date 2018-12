ilfattoquotidiano

: Masterchef, continua la gara tra “le star” delle scorse edizioni. Ma mancano tanti volti amati, come Rachida: ecco… - FQMagazineit : Masterchef, continua la gara tra “le star” delle scorse edizioni. Ma mancano tanti volti amati, come Rachida: ecco… - Cascavel47 : Masterchef, continua la gara tra “le star” delle scorse edizioni. Ma mancano tanti volti amati, come Rachida: ecco… - SilviaS64603665 : @MasterChef_it @GioCher75 @Antoninochef @barbierichef Antonino sei dimagrito? Bravo continua così, hai ancora tanta… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Le cucine del “cooking show da record”, come lo definiscono in quel di Sky, si sono ufficialmente riaperte giovedì scorso. Stavolta però tra i fornelli dinon ci sono più chef amatoriali alle prime esperienze, bensì le “che hanno glorificato le settefinora andate in onda su SkyUno. Spetta a Bruno Barbieri e ad Antonino Cannavacciuolo decretare il “” dei “”, coadiuvati a rotazione da Antonia Klugmann, Joe Bastianich, Iginio Massari e la new entry di8 (in onda dal 17 gennaio) Giorgio Locatelli.Tra una Mistery Box e un Invention Test, a contendersi lo scettro del migliore di sempre sono il romano Danny D’Annibale dalla prima edizione, l’estroso copywriter Maurizio Rosazza Prin con Ivan Iurato dalla seconda edizione, Michele Cannistraro e l’ex ufficiale dei Carabinieri Almo Bibolotti in rappresentanza della ...