Maria Ressa | la mia guerra per la verità contro le menzogne su Facebook

Addio alla professoressa Anna Maria Masutti : Si è spenta a Udine, martedì 18 dicembre, all'età di 73 anni, la professoressa Anna Maria Masutti . Laureata in lettere classiche a Padova, per molti anni ha insegnato latino e greco al liceo classico ...

Crotone. Luigi Amoruso aggredisce Maria Carmela Calindro - dottoressa salva grazie a Mustapha El Aoudi : E’ sotto choc Crotone per la gravissima aggressione avvenuta martedì pomeriggio per la quale è stato arrestato con l’accusa di

Cavriglia - Giornata mondiale della Scienza in memoria della professoressa Maria Piera Martino : 'Scienza, un diritto umano', è questo il tema scelto dall'Unesco per l'edizione 2018 della Giornata mondiale della Scienza al servizio della pace e dello sviluppo che, come ogni anno, si celebra il 10 novembre. In questa occasione, a Cavriglia, la famiglia Papalini ha donato all'Istituto Comprensivo 'Dante ...