Mara Venier in vacanza a Santo Domingo Foto | nonna a tempo pieno con il marito Nicola

Mara Venier diventa una furia : "Anche a Natale rompi le p**e" : Mara Venier è una schietta, verace. E quando perde le staffe non si contiene. La conduttrice di Domenica In è diventata una furia dopo essere stata criticata sui social per essere volata al caldo della Repubblica Dominicana a festeggiare il Natale. Mara, dopo aver postato su Instagram una foto di au

Mara Venier lascia l’Italia dopo il successo di Domenica In : FOTO : Domenica In: Mara Venier parte per le vacanze e lascia l’Italia Mara Venier dopo la diretta con Domenica In di Domenica 23 dicembre ha fatto le valigie di tutta fretta per partire insieme al suo Nicola Carraro e alla sua famiglia alla volta della Repubblica Dominicana. La bionda conduttrice infatti non è apparsa sui social per tutta la giornata della Vigilia per poi ritornare attiva soltanto questa mattina, attraverso le sue Instagram ...

Domenica In : Mara Venier fa pace con Arisa per Sanremo 2019? : Sanremo 2019: Mara Venier e Arisa faranno pace a Domenica In? La storia sta per ripetersi, o quasi: il 10 febbraio, nella puntata speciale di Domenica In che andrà in onda dal teatro Ariston dopo il Festival di Sanremo 2019, Mara Venier ospiterà tutti (o quasi) i cantanti reduci dall’attesissima kermesse canora che per il secondo anno consecutivo porterà la firma di Claudio Baglioni. Tra questi, anche Arisa? La cantante lanciata proprio ...

Mara Venier manda un messaggio a Maria De Filippi e stravince : Mara Venier fa gli auguri di Natale a Maria De Filippi e Costanzo Nel corso della diretta di Domenica In del 23 dicembre, Mara Venier ha mandato gli auguri di Buon Natale a Maria De Filippi e a Maurizio Costanzo. Nel talk per un confronto sui Big del prossimo Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 5 al 9 febbraio 2019, sono stati trasmessi brevi filmati di alcune cover presentate nelle ultime edizioni della popolare kermesse musicale italiana, ...

Domenica In - Mara Venier si commuove con la vedova di Giorgio Faletti : Ospite da Mara Venier a Domenica In, la vedova di Giorgio Faletti Roberta Bellesini (già ospite di Amici 14) commuove il pubblico e la conduttrice, ricordando aspetti intimi e sconosciuti del marito, molto amato dal pubblico. Il poliedrico artista si è spento a soli 63 anni, il 4 luglio 2104, a causa di un tumore, e durante la sua vita si è fatto apprezzare per i suoi tantissimi talenti: cabarettista, attore, cantante, scrittore, compositore di ...

Gaffe osé e caos in studio - Mara Venier va in tilt : Mara Venier tra bacchettate e rivelazioni a luci rosse. A 'Domenica In' la Venier ospita il regista Giovanni Veronesi oltre agli attori Rocco Papaleo e Sergio Rubini che hanno interpretato il film 'I ...

Domenica In - Mara Venier e il grido che sconcerta il pubblico di Rai 1 : 'Tanti auguri a...' : Una scelta quantomeno peculiare, quella proposta da Domenica In nelle battute iniziali della puntata del 23 dicembre su Rai 1. Dopo l'intervista di Mara Venier alla presidente del Senato, Maria ...

Domenica In - Mara Venier e il grido che sconcerta il pubblico di Rai 1 : "Tanti auguri a..." : Una scelta quantomeno peculiare, quella proposta da Domenica In nelle battute iniziali della puntata del 23 dicembre su Rai 1. Dopo l'intervista di Mara Venier alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, infatti, ha fatto capolino una band con tanto di orchestra della Repubblica Dominica