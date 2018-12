Manovra | Tria | la migliore possibile

Manovra - Tria : miglior risultato economico e politico : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un'audizione in commissione Bilancio della Camera sulla …

Manovra - Tria : 'Abbiamo ridotto la spesa ma non gli investimenti - il reddito di cittadinanza arriverà da aprile' : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile 2019". Quanto a quota 100, la riduzione del fondo nel primo anno ...

Manovra - Tria : “Reddito di cittadinanza parte dal primo aprile - resta invariata la platea” : Il ministro Tria, durante un'audizione in commissione Bilancio alla Camera, ha detto che lo stanziamento per il reddito di cittadinanza è stato "rivisto al ribasso senza modificarne minimamente la portata. I dettagli saranno inseriti in un decreto che verrà emanato a inizio anno, ma restano inalterati platea e entità massima".Continua a leggere

Manovra - Tria : "Spesa ridotta ma investimenti restano" : Con la nuova versione della Manovra ''abbiamo raggiunto il miglior risultato possibile sia dal punto di vista economico che politico''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , in audizione in serata alla commissione Bilancio della Camera. "In seguito alle interlocuzioni con Bruxelles - ha aggiunto il ministro - sono state riprogrammate e rimodulate ...

Manovra - Tria in commissione : miglior risultato possibile. Di Maio : cambieremo Ires su non profit : In vista dell’ok definitivo al ddl di bilancio le opposizioni danno battaglia. Fi e Pd chiedono più tempo per esaminare il testo e valutano colloquio con Mattarella. I dem annunciano ricorso alla Consulta: il governo Conte ha palesemente violato la Carta...

Manovra - Tria in commissione. Tassa volontariato - dietrofront del governo : L'iter della legge dibilancio alle battute conclusive. Domani il testo in aula alla Camera per discussione e voto finale. 'La norma sull'aumento dell'ires per gli enti 'no profit sara' cambiata a ...

Manovra : Tria - ci consentirà di ridurre spread e ridare fiducia : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'audizione di fronte alla commissione Bilancio della Camera.

Manovra - Tria : "Con Ue miglior accordo possibile" | Abbiamo ridotto la spesa ma non gli investimenti" : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile 2019". Quanto a quota 100, la riduzione del fondo nel primo anno non cambia "impianto e impatto della riforma"

Manovra - Maria Elena Boschi smaschera Giovanni Tria : "Roba mai vista" - cos'è accaduto in commissione : Continua la lotta contro il tempo per l'approvazione della Manovra: il definitivo sì della Camera deve arrivare entro il termine dell'anno, pena l'introduzione del regime provvisorio. Oggi, giovedì 27 dicembre, il testo è approdato a Montecitorio. Peccato però che i ritardi continuino. E a denunciar