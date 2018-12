Manovra | Upb | stima Pil 1% accettabile ma forti rischi al ribasso

Manovra - maxi-taglio agli investimenti. Upb : senza aumento Iva deficit al 3% nel 2020 : Il maxi fondo per gli investimenti da 9 miliardi in tre anni previsto dalla Manovra diventa un mini fondo da 3,6 miliardi nel triennio. Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra . Upb: senza aumenti dell’Iva deficit al 3% nel 2020 e 2021 ...

Manovra - Pisauro (UpB) : “Nel 2019 deficit 2 - 6 - non 2 - 4%”. E sulle pensioni : “Con quota 100 riduzioni dal 5 al 30% assegno lordo” : Dopo i dubbi posti dall’Istat e dalla Corte dei Conti sulla Manovra e sui provvedimenti più rilevanti, è toccato all’Ufficio parlamentare di bilancio, secondo cui il deficit “si posizionerebbe nel 2019 al 2,6%” – più alto del 2,4% messo nero su bianco dal governo gialloverde, seppur inferiore al 2,9% previsto dalla Commissione – e “il rallentamento congiunturale già sottolineato in occasione della presentazione ...

Manovra - Upb : si accentua freno Pil - più ambizioso 1 - 5% in 2019 : Roma, 12 nov., askanews, - Il rallentamento congiunturale 'si è ulteriormente accentuato. Ne risulta confermata la previsione di una crescita dell'1,1 per cento del Pil 2018, mentre emergono ulteriori ...