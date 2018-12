Manovra | Tria in commissione Tassa volontariato | dietrofront del governo

Manovra : Tria - ci consentirà di ridurre spread e ridare fiducia : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'audizione di fronte alla commissione Bilancio della Camera.

Manovra - Tria : miglior risultato economico e politico : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un'audizione in commissione Bilancio della Camera sulla Manovra. 27 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Manovra - Tria : "Con Ue miglior accordo possibile" | Abbiamo ridotto la spesa ma non gli investimenti" : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile 2019". Quanto a quota 100, la riduzione del fondo nel primo anno non cambia "impianto e impatto della riforma"

Manovra - Maria Elena Boschi smaschera Giovanni Tria : 'Roba mai vista' - cos'è accaduto in commissione : Lavori sospesi sino alle 20,30 per assenza del Ministro dell'Economia. Cose mai viste '. E, forse, per una volta la Boschi non ha affatto tutti i torti. Di seguito, il tweet della Boschi:

Manovra - Maria Elena Boschi smaschera Giovanni Tria : "Roba mai vista" - cos'è accaduto in commissione : Continua la lotta contro il tempo per l'approvazione della Manovra: il definitivo sì della Camera deve arrivare entro il termine dell'anno, pena l'introduzione del regime provvisorio. Oggi, giovedì 27 dicembre, il testo è approdato a Montecitorio. Peccato però che i ritardi continuino. E a denunciar

Manovra - Tria riferirà in commissione alla Camera alle 20 - 30 : Roma, 27 dic., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, riferirà questa sera alle 20.30 in commissione Bilancio della Camera sulla Manovra. L'intervento del ministro era stato chiesto dai gruppi dell'opposizione, nel corso dei ...

Manovra - sprint finale con retromarcia sull'Ires. Tria stasera riferisce in Commissione : L'annuncio del premier sulla scia delle polemiche e proteste provenienti da Chiesa e Terzo settore. Proteste delle opposizioni che chiedono ulteriori chiarimenti - A gennaio il governo porrà mano alle ...

Opposizioni - Tria torni spiegare Manovra : Il ministro dell'Economia - rendono noto fonti del Mef - tuttavia non tornerà in Parlamento ad illustrare la Manovra dopo i cambiamenti apportati al Senato.

La Manovra 'differente' e il battesimo della triarchia : Va bene guardare ai cittadini senza reddito e ad una parte di pensionandi, ma l'economia si rilancia creando più lavoro e mettendo in circolo più ricchezza.

Giuseppe Conte - lo sfregio di Giovanni Tria al premier : cosa c'è dietro al rinvio del voto sulla Manovra : Il via libera del Senato alla manovra , come è noto, è stato rinviato: doveva arrivare nella notte tra venerdì e sabato, è stato rimandato al primo pomeriggio dello stesso sabato. Un altro slittamento ...

Manovra - Tria : 'situazione Francia ha irrigidito posizione Commissione Ue verso di noi - non il contrario' : La "situazione in cui versa la Francia ha irrigidito la posizione della Commissione Ue verso di noi, non il contrario". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, intervistato da 24Mattino su Radio 24, commentando la decisione della Commissione europea di non avviare la procedura di infrazione contro l'Italia.