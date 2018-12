Manovra | Sergio Mattarella | l' ipotesi della firma accompagnata da una lettera di richiamo

Manovra - il terrore di Sergio Mattarella su cosa può accadere alla Camera e le voci sul discorso di fine anno : Lotta contro il tempo per approvare la Manovra anche alla Camera entro la fine dell'anno e, dunque, scongiurare il rischio dell'esercizio provvisorio, che potrebbe minare il futuro del governo. Il sospetto, più che fondato, è che in occasione del voto a Montecitorio vada in scena una replica di quan

Manovra - Sergio Mattarella e il timore che non si faccia in tempo : scatterebbe l'esercizio provvisorio : Mentre al Senato si faceva a cazzotti, si urlava e si lanciavano in aria i fogli del maxi-emendamento come fossero Coriandoli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella seguiva tutto dal suo studio al Quirinale, in televisione. Uno spettacolo, certo, penoso, quello offerto dall'aula di palazz

Manovra - voci sul piano di Sergio Mattarella per azzerarla e far cadere il governo : Sulla Manovra incombe l'incubo dell'esercizio provvisorio: se non venisse approvata entro il 31 dicembre scatterebbe il regime in questione, che prevede lo stop ad ogni attività economica (lo Stato si dovrebbe limitare alle spese ordinarie). Mario Monti teme che quella del regime provvisorio sia una

Sergio Mattarella - il 'pressing riservato' sulla Manovra : non solo Giuseppe Conte - con chi si è mosso il Colle : La 'resa' di Giuseppe Conte è un po' il trionfo di Sergio Mattarella . 'Siamo sui binari giusti': più o meno questa, secondo il retroscena del quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda è stata ...

Manovra - Sergio Mattarella : il retroscena sulla trattativa segreta con l'Europa : Tanti faccia a faccia, un unico messaggio: 'Trovare un dialogo nell'interesse dell'Italia e della sua economia'. Il Quirinale non sta lavorando contro il governo ma sta cercando di facilitare il ...

Manovra - si muove Sergio Mattarella : quelle due pesantissime cene con il capo dello Stato : Incontri riservati, non solo con Luigi Di Maio giovedì scorso, ma anche con Matteo Salvini , il ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e anche con lo stesso ministro dell'Economia, ...

Sergio Mattarella - il retroscena sullo scontro finale con il governo per la Manovra : cosa rischia l'Italia : Era dai tempi della trattativa per la formazione del governo che sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella non c'era l'attenzione spasmodica per ogni sua smorfia facciale come in questo ...

Sergio Mattarella sta valutando la Manovra : Roma, 31 ott., askanews, - La legge di bilancio è stata bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato ed è stata inviata al Quirinale per la firma. Lo hanno riferito fonti di governo. Il ...