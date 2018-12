Manovra | nuova protesta degli Ncc a Roma | bruciano fantoccio di Di Maio e consegnano

Manovra - nuova struttura rilancio opere : Il testo della Manovra prevede una nuova struttura per la realizzazione di nuove opere, al posto della Centrale per la progettazione di opere pubbliche prevista nel testo che era stato approvato dalla Camera. Per il funzionamento della struttura, che verrà istituita e regolamentata con decreto del Presidente del Consiglio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, si prevede l'assunzione a tempo determinato di 300persone. ...

Manovra - chi e come colpirà la nuova web tax : ... poi ripresa anche in sede Ecofin tra i Ministri delle Finanze dell'Unione Europea nel tentativo, fallito, di trovare una soluzione multilaterale al problema dell'economia digitale,, con la ...

Rischi aumento Iva - nuova web tax : le 6 incognite della Manovra «Partita di giro» per incassare 18 miliardi : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

Manovra - arrivano la nuova ecotassa e incentivi sull’acquisto dell’auto per chi rottama : Cambia l'ecotassa e arrivano gli incentivi per chi acquista una nuova auto, ancora più alti per chi rottama il suo vecchio veicolo. Gli emendamenti alla legge di Bilancio presentati in commissione al Senato modificano l'ecotassa - che non si pagherà sulle utilitarie - e prevedono forti incentivi per chi acquista auto elettriche o ibride.Continua a leggere

Manovra - ecco la nuova ecotassa. Per abbassare i premi Inail - tagli alle risorse su prevenzione e sicurezza : MILANO - Ecotassa ritagliata sulle auto che emettono oltre 160 CO2 g/km, a partire da 1.100 euro per arrivare fino a 2.500 euro, e contributi fino a 6mila euro - in caso di veicolo da rottamare, ...

L'incertezza e la retromarcia : con la nuova Manovra crescita giù allo 0 - 5% : Perché questo rallentamento davanti al paese? Per il mix di una incertezza durata sei mesi, che ha fatto salire gli spread e frenato il passo all'economia. Cui si aggiunge ora la necessità di ...

Che tempi ci sono per approvare la nuova versione della Manovra : La manovra arriverà nell’Aula del Senato giovedì o venerdì di questa settimana, ma il dato principale della giornata, dopo l’intesa nel governo sancita nel vertice notturno di Palazzo Chigi e in attesa della risposta dell’Europa, è che la commissione Bilancio di Palazzo Madama inizierà tra poche ore i suoi lavori dopo giorni e giorni di impasse e che in Aula arriverà un testo ...

Manovra : a Bruxelles la nuova bozza di Bilancio : Si intensifica il dialogo con l'Ue sulla Manovra . Il Ministro Giovanni Tria ha inoltrato a Bruxelles la nuova bozza di Bilancio con il deficit al 2,04%, contenente le correzioni utili a scongiurare ...

Manovra - in serata il vertice per chiudere Salvini : “Nessuna nuova tassa sull’auto” Di Maio : ‘Mi fido degli alleati di governo’ : Un vertice per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della Manovra. Sarà “per affrontare alcuni temi dirimenti“, come spiegavano ieri sera fonti del governo, che questa sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si troveranno a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Garavaglia e Castelli e il titolare dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. ...

Conte più ottimista sull'intesa con la Ue. Tria a Bruxelles spiega la nuova Manovra : Da Palazzo Chigi non filtrano commenti ufficiali alle parole di Moscovici. Confermati i capisaldi della manovra: Reddito di cittadinanza e Quota cento per le pensioni -

La nuova Manovra è pronta che dira Bruxelles intanto Conte tuona : “Ci sarà Reddito e revisione Fornero subito” : La nuova manovra è pronta tutti d’accordo la commissione Bilancio, un maxiemendamento che comprende anche Reddito di Cittadinanza e revisione della legge Fornero La commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera alla manovra. L’esame, dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori, è stato concluso approvando in modo veloce diverse modifiche. La commissione ha poi dato mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, ...

Manovra 2019 - Incentivi fino a 6 mila euro per elettriche - ibride e metano. Ma c'è anche una nuova tassa : Dopo mesi di indiscrezioni, mezze aperture, silenzi e marce indietro il governo, quasi in zona cesarini, ha tratto il dado: gli Incentivi arriveranno. A partire dall1 gennaio 2019 sono stanziati 300 milioni di euro allanno per tre anni: serviranno a dare un contributo economico, sotto forma di riduzione del prezzo dacquisto da parte della concessionaria, a chi comprerà, anche in leasing, auto nuove, cioè mai immatricolate prima, con basse ...

L'Ue attende la nuova bozza di Manovra entro oggi : Milano. E' durata molto poco la luna di miele sui mercati internazionali. Dopo il rally globale seguito alla tregua raggiunta tra Stati Uniti e Cina sui dazi, le prese di profitto prevalgono sulle Borse europee, dove Milano ieri ha chiuso con il peggior risultato e stamattina ha aperto di nuovo in n

Oettinger : 'spero nuova Manovra arrivi oggi - deficit al 2 - 2% inaccettabile' : Per quanto riguarda le relazioni con Bruxelles , il ministro dell'economia, nel corso dell'informativa, ha ribadito che: 'C'è una interlocuzione che va avanti con la commissione europea, un dialogo ...