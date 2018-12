Manovra | la Bce lancia l' allarme | l' Italia aggrava la situazione del debito europeo

Allarme Bce : "Manovra pesa su deficit Eurozona" : PIL - La Banca Centrale Europea rivede "leggermente" al ribasso le stime diffuse a settembre di crescita dell'economia per il 2018 e per il 2019 nell'Eurozona. Secondo l'istituto di Francoforte il ...

Borse caute in attesa della BCE. Milano sale con new su Manovra : Come sempre sarà importante seguire la conferenza stampa del presidente Mario Draghi per cercare quali potranno essere le prossime mosse del Board in materia di politica monetaria. Da segnalare ...

Governo al lavoro sulla Manovra Bce : timori su Italia sono aumentati : L'obiettivo è arrivare ad un compromesso con Bruxelles ed evitare la procedura d' infrazione. Intanto la Lega ridefinisce i paletti: 'Quota 100 - ha detto il ministro dell'intern Salvini - entrerà in ...

Bce : Manovra - timori crescono in Eurozona : 13.25 Nell'Eurozona i timori dei mercati sui piani di bilancio dell'Italia sono aumentati rispetto a maggio". Lo sottolinea la Bce nel rapporto sulla Stabilità finanziaria, pubblicato due volte l'anno, spiegando che "le tensioni sui titoli di Stato italiani ci ricordano di quanto velocemente le incertezze della politica possano portare ad un cambiamento della fiducia dell'atteggiamento del mercato e ad un aumento del premio di rischio".

Manovra italiana - vigilanza Bce : "Teniamo le dita incrociate per le banche italiane" : "Incrociamo le dita per le banche italiane". Lo dice Daniele Nouy, responsabile della vigilanza Bce sulle banche, con riferimento alla discussione del caso italiano all"Europarlamento, nel corso dell"audizione presso la Commissione problemi economici e monetari. "Apparentemente i mercati sono sensibili sull"Italia in relazione agli obiettivi di bilancio e ci sono state reazioni che si sono riflesse sui prezzi delle azioni in particolare sui ...

Bagnai vs Draghi : “parole improprie sulle banche”/ Presidente Bce lancia allarme su Spread e Manovra italiana : Draghi “Italia e UE troveranno accordo”. Ultime notizie, sullo Spread “Per calmarlo bisogna fare due cose”. L'intervento del Presidente della Banca Centrale Europea(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Il ministro Savona : “La Manovra non si cambia. Lo spread sale? Compito della Bce calmierarlo” : "Se ci sfugge lo spread noi non riesamineremo la manovra, ma il contesto entro cui ci muoviamo. Se le responsabilità della stabilità del sistema bancario passano nelle mani della Banca centrale europea, dovrebbe essere la Bce a intervenire per evitare che il sistema bancario entri in crisi", ha dichiarato il ministro agli Affari europei Paolo Savona.Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “Da Bce strali ma non lasciamo l’Euro. I mercati non devono avere timori” : Dalla Bce “vedo che arrivano strali sulla questione del pericolo dell’economia italiana per lo spread. Il governatore Draghi sa che il problema dello spread non è legato alla Manovra ma alla paura dei mercati che il paese possa uscire dall’Euro. Problema facilmente risolvibile, col fatto che noi nel contratto abbiamo inserito chiaramente che non vogliamo uscire dall’euro”. Così Luigi Di Maio aggiungendo che i mercati quindi ...

Draghi “Italia? Bce non si piega a deficit”/ Allarme spread : “tassi invariati - accordo Manovra si troverà” : Draghi “Italia e UE troveranno accordo”. Ultime notizie, sullo spread “Per calmarlo bisogna fare due cose”. L'intervento del presidente della Banca Centrale Europea(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 18:06:00 GMT)

Tria : 'Bce non può aiutare singolo paese'. Su Manovra : 'perplesso da superficialità Ue' : "La Bce non può aiutare un singolo paese a meno che non si cambino i Trattati". Così ministro dell'Economia Giovanni Tria, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta". Sulla manovra, il ministro ha parlato di valutazioni superficiali da parte di Bruxelles.