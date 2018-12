Manovra | i fendenti piazzati da Elena Boschi al governo | “Nel 2019 le tasse aumenteranno

blogitalia.news

: #Manovra, #ElenaBoschi piazza dei fendenti al governo. #Direttabilancio - BlogItalia_news : #Manovra, #ElenaBoschi piazza dei fendenti al governo. #Direttabilancio -

(Di giovedì 27 dicembre 2018), ancora tensione sullapiù discussa degli ultimi anni,tramite twitter lancia l’Hashtag “Direttabilancio” e attacca ilLavori in corso sulla legge di bilancio alla camera, domani dovrebbe ultimarsi il tutto, intanto dall’opposizione partono ancora le critiche. Questa volta tramite il proprio profilo twitter parla Maria. Lamediante il proprio profilo, cerca di tenere aggiornati i cittadini, rimarcando gli errori e i problemi che questasembra avere.Ecco il primo tweet della giornata, che ha preceduto altri post di: “M5S nega la pubblicità dei lavori in commissione bilancio attraverso il web. Non erano quelli della trasparenza? Si vergognano? Che fine ha fatto lo streaming?” e ancora continua con: “Aggiornamenti dalla commissione bilancio. In audizione è appena stato ...