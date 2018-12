Manovra | Forza Italia | Camere umiliate | non prenderemo parte al voto

Manovra - l’allarme di Mattarella per un via libera a tappe forzate : Definire il presidente «preoccupato» sarebbe banale: solo chi non lo conosce può credere che, dopo avere insegnato il diritto parlamentare e averlo praticato in altre epoche da ministro per i Rapporti col Parlamento, Mattarella rimanga insensibile davanti a un Senato messo sotto le suole, costretto a votare una legge di Bilancio che nessuno aveva l...

"Manovra? Forzature evidenti ma ricorso è atto politico" : Forzature e criticità evidenti " nell'approvazione della manovra di bilancio, nella nottata al Senato. Ma un ricorso dell'opposizione parlamentare alla Consulta - come già preannunciato dal Pd - ...

Manovra approvata in Senato tra urla del Pd e risse fra Lega e Forza Italia : Il governo è riuscito nel proprio obiettivo: nel corso della nottata il Senato ha approvato la Manovra. Dopo la lunga attesa della giornata di ieri, infine si è andati al voto in tarda serata, ma le opposizioni si sono ribellate sino all'ultimo. I parlamentari del Pd si sono infuriati, mentre tra Lega e Forza Italia si sono scatenati litigi molto aspri. approvata la Manovra del governo gialloverde Che non sarebbe stato facile lo si era capito ...

Manovra - nuovo caos in commissione. Forza e Pd protestano : “Stanno cambiando il testo. Pressapochisti e pasticcioni” : Scoppia un nuovo caso sulla Manovra. Dopo la presentazione del maxiemendamento sostitutivo dell’intera legge, e l’annuncio da parte del governo dell’intenzione di porre la fiducia nell’Aula di Palazzo Madama, si è passati all’esame in commissione Bilancio, ma qui dopo poco i lavori sono stati interrotti. Forza Italia, per bocca di Massimo Mallegni, accusa: “Dopo giorni d’attesa il governo ora si è presentato con un testo modificato per ...

Manovra - il maxi-emendamento slitta e scoppia la bagarre. Forza Italia si volta per protesta. E Casellati : “Governo rispetti Senato” : Bagarre in Senato dopo l’annuncio in Aula da parte della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dello slittamento dei lavori e del voto di fiducia a sabato, per il mancato arrivo del maxi-emendamento sulla Manovra, ancora non pronto. L’ennesimo tentennamento ha provocato prima la reazione furente delle opposizioni, dal Pd a Leu, fino a Forza Italia. Poi, la reazione della presidente dell’aula di Palazzo Madama, la ...

Manovra - Forza Italia sfida Di Maio : “Ecco cosa avete fatto davvero”. Il nostro fact-checking : Facendo il verso alla "to do list" diffusa sui social dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, Forza Italia ha pubblicato su Twitter un'analoga lista contenente però i "traguardi" raggiunti dal governo e non menzionati da Di Maio in quanto difficilmente considerabili appetibili dagli elettori.Continua a leggere

Forza Italia - Tajani : "Si sono fatti dettare la Manovra dalla Commissione europea" : "L'accordo non è sufficiente per risolvere i problemi della nostra economia, ma l'obiettivo di una manovra dovrebbe essere diverso. Farsi dettare la manovra da Bruxelles, per un governo sovranista, ...

Manovra - Conte : "Rafforzato il piano di dismissioni" : La proposta di modifica della Manovra economica presentata alla Commissione Europea nel tentativo di evitare la procedura per debito prevede anche un incremento del piano di dismissioni di beni dello ...

Tajani (Forza Italia) critica la Manovra : “Va cambiata totalmente - spero in Berlusconi” : Tajani parla delle prossime elezioni europee e critica aspramente la Manovra E sulla Manovra economica proposta dal governo italiano, il commento del vicepresidente di Forza Italia è duro e critica l’azione dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Secondo Tajani, in Europa “sono tutti preoccupati per come sta andando il Paese. Prima la dichiarazione di guerra alla Ue, poi la precipitosa marcia indietro: non è questo il modo di ...

Forza Italia contro la Manovra - Tartaglione : all'Ergife per la presentazione della controManovra : ... fatta di proposte concrete in grado di rilanciare davvero economia ed occupazione giovanile e sostenere famiglie e imprese. Dopo una giornata di interventi e confronti, l'attesa conclusione dei ...

Berlusconi : alle Europee resteremo Forza Italia - 'Manovra senza contenuti - mai vista una cosa simile' : ... non solo benessere e libertà ma faro di cultura e di civiltà, di democrazia e di pace per i popoli di tutto il mondo. Per questo serve politica estera comune e soprattutto difesa comune: saremmo una ...

Manovra finanziaria. Bond - Forza Italia - : 'Bene l'emendamento per le zone colpite da maltempo - ora aspettiamo di vedere la distribuzione' : «Il sottosegretario all'economia Bitonci ha confermato la presentazione di un emendamento ad hoc per le aree alluvionate. Si parla di un fondo da 525 milioni di euro, suddiviso in due annualità» ...

Manovra - Forza Italia : "Grave bocciatura Ue. Isolamento per l'Italia" : Forza Italia punta il dito contro il governo. Gli azzurri dopo la bocciatura della Manovra da parte della Commissione Ue invitano l'esecutivo, soprattutto la sponda Lega, a riflettere su quanto accaduto e soprattutto sulla fragilità dell'alleanza tra Cinque Stelle e Carroccio. Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani lancia l'allarme: "no molto preoccupato. Oggi la Commissione europea esprime l"ennesima valutazione negativa sulla ...

Tria : rallentamento economia rafforza ragioni Manovra : Le previsioni economiche contenute nella NAdef rischiano di essere già sorpassate alla luce del rallentamento che sta evidenziando l'economia. Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, non ne fa mistero e nell'audizione tenuta oggi in parlamento sulla Manovra 2019, ha sottolineato come "la stima flash di Istat e le prime evidenze del terzo trimestre mostrano ...