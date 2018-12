Manovra alla Camera | Forza Italia | “Non la voteremo” Tajani | “Il Governo ha sbagliato”

Manovra - un'altra inutile nottata alla Camera : Ore 13.50. La commissione Bilancio della Camera sospende i lavori sulla Manovra dopo tre ore di discussione piatta. Tutti sanno che è un passaggio obbligatorio, ma anche inutile: al 31 dicembre, termine ultimo per evitare il baratro dell'esercizio provvisorio, mancano solo quattro giorni. I giochi sono fatti. Con un epilogo rissoso, come è stato quello che si è consumato al Senato, ma per il governo gialloverde non ...

"Manovra recessiva" - l'allarme dell'ufficio Bilancio : ''Non vi è dubbio'' che nel 2019 l'Italia corre il rischio di una recessione. ''La possibilità c'è ma dire che già oggi siamo in recessione...''. E' quanto dice il presidente dell'ufficio parlamentare ...

Manovra - Tria riferirà in commissione alla Camera alle 20 - 30 : Roma, 27 dic., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, riferirà questa sera alle 20.30 in commissione Bilancio della Camera sulla Manovra. L'intervento del ministro era stato chiesto dai gruppi dell'opposizione, nel corso dei ...

Manovra - sprint finale con retromarcia sull'Ires. Conte : a gennaio modifiche alla norma : L'annuncio del premier sulla scia delle polemiche e proteste provenienti da Chiesa e Terzo settore. Proteste delle opposizioni che chiedono ulteriori chiarimenti - A gennaio il governo porrà mano alle ...

Dallo streaming al no 5 stelle alla web tv per la Manovra : No alla web tv, così come richiesto dalle opposizioni, per la trasmissione dei lavori della Commissione Bilancio della Camera dove la manovra è approdata per la terza lettura. "Si tratta di una richiesta fuori dal regolamento quando la commissione è in sede referente", è stata la motivazione dei 5 stelle, solo gruppo a opporsi. Decisione destinata a far discutere proprio perché arriva dal gruppo parlamentare ...

Manovra - la Bce lancia l'allarme : l'Italia aggrava la situazione del debito europeo : Secondo le autorità europee le amministrazioni pubbliche vedranno un peggioramento delle prospettive future. Nonostante dunque l'accordo giunto sulla Manovra italiana, sembra che la Bce critichi ancora la strada intrapresa dal governo, auspicando un ritorno sulla vecchia careggiata. La Bce teme il peggioramento del saldo di bilancio italiano Nonostante l'accordo a cui si era giunti tra governo italiano e autorità europee, le diatribe non ...

Manovra - il Pd ricorre alla Consulta. Scontro sull'Ires raddoppiata al no profit : La Manovra economica del governo Conte comincia il suo iter per la terza lettura alla Camera dei Deputati . Oggi il passaggio in Commissione Bilancio , e nelle altre che devono dare i rispettivi ...

Manovra alla Camera - Salvini detta i tempi : "Via libera solo se..." : Manovra verso il via libera definitivo della Camera. Dopo la pausa natalizia, e dopo il voto di fiducia in Senato, il testo sarà discusso, in terza lettura, a partire da oggi, giovedì 27 in ...

Manovra alla Camera - Salvini detta i tempi : 'Via libera solo se...' : Manovra verso il via libera definitivo della Camera. Dopo la pausa natalizia, e dopo il voto di fiducia in Senato, il testo sarà discusso, in terza lettura, a partire da oggi, giovedì 27 in ...

Manovra - al via esame della Commissione : domani alla Camera : La Legge di bilancio deve essere necessariamente approvata entro il 31 dicembre per evitare lesercizio provvisorio

Allarme Bce : "Manovra pesa su deficit Eurozona" : PIL - La Banca Centrale Europea rivede "leggermente" al ribasso le stime diffuse a settembre di crescita dell'economia per il 2018 e per il 2019 nell'Eurozona. Secondo l'istituto di Francoforte il ...

Manovra alla Camera : rush finale/ Ultime notizie - approvazione entro il 29 - opposizione sul piede di guerra : Manovra alla Camera: rush finale. Ultime notizie, approvazione entro il 29 dicembre, opposizione sul piede di guerra pronta alla protesta

Manovra - oggi il rush finale alla Camera. Incognite in campo : reddito e quota 100 : Il testo sarà discusso, in terza lettura, a partire da domani in commissione Bilancio, mentre venerdì 28 approderà in Aula. Il voto finale è previsto entro sabato 29 dicembre

Manovra - ultimo atto alla Camera : ultimo atto per la Manovra. L'esame del testo riparte oggi in commissione alla Camera. Il governo porrà la fiducia e punta a chiudere entro sabato 29, per scongiurare l'esercizio provvisorio che partirebbe dal 1 gennaio.Intanto per la realizzazione di nuove opere arriva un'apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici. Per il funzionamento della nuova struttura, prevista l'assunzione a tempo determinato, a partire ...