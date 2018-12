Manovra : al via esame Commissione : ANSA, - ROMA, 27 DIC - La Commissione Bilancio della Camera ha avviato la terza lettura della Manovra, dopo il via libera del Senato nella notte tra sabato e domenica scorsa. Dall'esame della ...

Manovra - testo alla Camera per l’ok definitivo. Salvini : “Via libera solo il 29 dicembre perché abbiamo combattuto” : “perché approviamo la Manovra il 29 dicembre? perché dopo anni c’è un governo che ha trattato con l’Europa ed ha combattuto. In passato le approvavano prima perché tagliavano e Bruxelles era contenta. Noi con questa Manovra rimettiamo quasi 20 miliardi di euro nelle tasche degli italiani”. Matteo Salvini motiva così i tempi – lunghi – dell’approvazione della legge di bilancio, che dopo il voto di fiducia al ...

Manovra : oggi testo in commissione Camera - via libera entro sabato - : La legge di Bilancio, dopo l'ok in Senato, torna a Montecitorio con il governo che, ponendo la fiducia, punta al varo definitivo entro il 29 dicembre. Ancora incertezze su "quota 100" e reddito di ...

Manovra - l’allarme di Mattarella per un via libera a tappe forzate : Definire il presidente «preoccupato» sarebbe banale: solo chi non lo conosce può credere che, dopo avere insegnato il diritto parlamentare e averlo praticato in altre epoche da ministro per i Rapporti col Parlamento, Mattarella rimanga insensibile davanti a un Senato messo sotto le suole, costretto a votare una legge di Bilancio che nessuno aveva l...

Manovra - via libera a misure inedite in Italia su innovazione e startup. Dai fondi alle agevolazioni - ecco cosa prevedono : Reddito di cittadinanza, pensioni e quota cento. Sono queste le misure inserite in Manovra che sono state al centro del dibattito politico e sulle prime pagine dei giornali. Ma la legge di bilancio passata con la fiducia al Senato e che a breve sarà all’esame della Camera, include anche norme dedicate alle startup e al venture capital che potrebbero essere in grado di muovere circa 2 miliardi di investimenti in innovazione (qui i punti più ...

Manovra : via al "condono" per chi esercita professioni sanitarie senza titolo : Nella Legge di Bilancio 2019 compare il comma 283 bis , un emendamento voluto dal M5S, che modifica la legge 42/99, stabilendo una deroga per l'iscrizione agli ordini per chi ha svolto professioni ...

Giuseppe Conte : "Lega e M5s uniti - ritardi sulla Manovra per via di Bruxelles" : "Tengo a precisare che le tempistiche di quest'anno sono state imposte da un negoziato con Bruxelles davvero molto complesso e tengo a sottolineare che non c'è stata alcuna deliberata volontà del governo di comprimere il vaglio del Parlamento". Parlando della manovra, si esprime così, in una intervista alla Stampa, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo cui "il grande risultato è una manovra espansiva ...

La Manovra dà il via libera a chi esercita professioni sanitarie senza titolo : Salvati 220 mila professionisti «anziani»: coinvolti i tecnici di un maxi elenco che comprende gli ambiti di radiologia, riabilitazione e prevenzione come i massoterapisti

Manovra : via libera dal Senato. Confermati i tagli all'editoria e la web tax; per la Rai 80 milioni in 2 anni : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle liquidazioni bancarie degli ultimi anni potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'economia per ottenere il ...

La Manovra passa al Senato : via libera con 167 sì : Ai banchi dell'esecutivo c'è il ministro dell'Economia Tria, i colleghi Centinaio e Fraccaro, ma non si vedono i vicepremier Di Maio e Salvini, che passa comunque a Palazzo Madama per seguire i ...