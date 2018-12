MA MUSICA ARTE Quattordicesi-MA stagione Friday Waiting 2019 Friday #10

MUSICA - arte - giochi - spettacoli : con Arezzo città del Natale si accende la festa : Tanti gli appuntamenti del weekend a partire dalla Musica. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Arezzo Intour e Woodworm Arezzo Showcase sabato 22 dicembre, Paletti e Andrea Appino sono ...

Presentato il cartellone "La MUSICA che gira intorno" : "Canzone" è un viaggio attraverso le canzoni degli spettacoli dell'artista calabrese, da Canto Brecht , 1983, all'ultima versione di Ciao amore ciao , 2017, . Ma il titolo richiama anche il ...

Aversa - la casa natale di Cimarosa apre al pubblico con eventi di MUSICA - arte e cultura - : apre ad Aversa definitivamente la casa natale dove nacque, il 17 dicembre del 1749, Domenico Cimarosa , il massimo esponente dell'Opera buffa napoletana. Si parte proprio lunedì 17 con il Cimarosa ...

Arbore in tv : «Con Guarda...Stupisci svelo la MUSICA partenopea ai giovani» : MILANO - Guarda. Stupisci. Canta. Ridi. Pensa alla comicità di Totò, alle luminarie di una festa di piazza, alle ceramiche di Santa Chiara, ai limoni e a tutte le stereotipie della Napoli 'quella ...

Barletta Per Natale MUSICA - arte e spettacoli : da domani sino all'Epifania. Foto e Video : Sì, spettacoli, perché spettacolare sarà il Villaggio di Babbo Natale che sarà allestito in piazza Federico di Svevia dal 17 dicembre al 6 gennaio, come pure il concerto gospel nella Basilica del ...

MA " MUSICA ARTE Quattordicesi-MA stagioneFriday is Liberation Friday #7 feat. MonnaLizard Rino Gaetano Tribute : Mezz'ora dopo la mezzanotte la festa si sposta nel club con djset, spettacoli e performance. Ed ecco che nella sala disco suoneranno i resident dj's Mariagrazia Vinciguerra, Ugo Macaluso e Frea Gerbò,...

Presentato 'Castiglione borgo incantato' - un natale con Chagall : luci - spettacoli - MUSICA - giochi e arte di strada dal 7 dicembre al 6 gennaio : musica popolare italiana dello scorso secolo, cantautori italiani, musica brasiliana, russa, canadese, inglese, americana e tanti giochi, gag, giocoleria, spettacoli onirici e street band. Dal 7, ...

Albenga : "La MUSICA che gira intorno" - giovedì riparte il "Festival Su la Testa" : giovedì alle ore 21 comincia al Teatro Ambra il Festival Su la Testa con Mirkoeilcane e Malcolm Holcombe, Lisbona, I Viaggiatori e Ginez e Il Bulbo della Ventola, ma anche quest'anno la rassegna ...

Martedì gratis con Il Mattino il cd con il MUSICAl su Pino Daniele : Pino Daniele, passione e nostalgia. «Musicanti» è il cd che «Il Mattino» distribuirà dopodomani, allegandolo gratis al quotidiano per Napoli e provincia. Nella...

Fedez a Tgcom : "Ho preso la decisione di mettere da parte la tv per concentrarmi solo sulla mia MUSICA" : "Ho preso la decisione di mettere da parte tutto ciò che è televisivo per riappropriarmi della mia musica, di spostare il fuoco solo su quello". Parola di Fedez, giudice di X Factor, che in un'intervista a Tgcom annuncia di voler concentrarsi di più sulla musica e mettere così da parte gli impegni sul piccolo schermo.L'occasione è l'evento di lancio del suo nuovo disco "Paranoia Airlines". "Non ho mai smesso di ...

MUSICA - Eros Ramazzotti riparte da 'Vita ce n'è' : LaPresse, - Vita ce n'è. E amore ce n'è. Eros Ramazzotti riparte così, con il quindicesimo album in studio , in uscita venerdì 23 novembre, , che rappresenta per...

«MUSICAnti» - il MUSICAl omaggio a Pino Daniele in regalo con il Mattino martedì 27 novembre : Quest'anno Natale arriva in anticipo: martedì 27 novembre Il Mattino ti regala il cd di «Musicanti», il musical con le canzoni di Pino Daniele a Napoli dal 7 dicembre. Un...

Al Sacco di Savona il 'Quartetto Improvviso' per 'Un pizzico di MUSICA' : Savona. 'Un pizzico di musica'. E' il titolo del concerto che si terrà sabato prossimo , 24 novembre, alle 21 all'antico Teatro Sacco di Savona. E' in programma un concerto strumentale con brani della ...