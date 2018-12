Luigi Di Maio | retromarcia e figuraccia sull' Ires | ammette di avere sbagliato tutto

Luigi Di Maio - sul Fatto Quotidiano la prova decisiva : perchè Giggino è davvero a fine corsa : L'articolo è godibilissmo, oltre che inoppugnabile nei contenuti. Spiega, portando la priva, perchè l'esperienza di Luigi Di Maio al governo è da considerarsi conclusa. E la cosa bella è che si trova sul Fatto Quotidiano, non su Il Giornale o Libero. Scrive Marco Palombi che "le liti tra grillini e

Luigi Di Maio - la vergogna con i soldi pubblici : chi assume al suo ministero : Tornano le mani di forbici, ma questa volta si promette addirittura una squadra. La spending review, da Monti a Cottarelli,, torna a fare capolino anche con il governo gialloverde. Ma si aggiorna, ...

Mara Carfagna prende in giro Luigi Di Maio ancora una volta tramite social : “Invece di sprecare soldi - faccia qualcosa per il paese” : La questione è il team mani di forbice che vorrebbe creare Luigi Di Maio a questo proposito prende voce Mara Carfagna con un post pungente Il capo politico M5s ha annunciato la creazione di un team “mani di forbice (testuali parole, ndr) per tagliare gli sprechi e recuperare le risorse. Ci servirà per mettere mano a tutti gli sprechi dei ministeri, regioni, comuni. Andremo a tagliare tutto quello che non serve e recupereremo altre altre ...

Luigi Di Maio - la pagliacciata del team mani di forbice? Mara Carfagna lo umilia : "Piuttosto..." : Ogni giorno Luigi Di Maio se ne inventa una. L'ultima ridicolaggine risale a qualche giorno fa, quando il capo politico M5s ha annunciato la creazione di un team "mani di forbice (testuali parole, ndr) per tagliare gli sprechi e recuperare le risorse. Ci servirà per mettere mano a tutti gli sprechi

Luigi Di Maio : “Manovra ridà dignità a italiani - ora lotterò per i diritti dei lavoratori” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio fa il bilancio dei primi sei mesi di governo Lega - Movimento 5 Stelle: "Credo che sia una fusione a freddo di due forze politiche che ha funzionato bene. C’è un rapporto diretto e schietto, tutte le situazioni le abbiamo affrontate con franchezza e senza dietrologismi"..Continua a leggere

Alessandro Di Battista - il ritorno e la voce che sconvolge il M5s : "Così farà fallire Luigi Di Maio" : Torna Alessandro Di Battista, il grillino pasionario, l'alter-ego del "mite" Luigi Di Maio. Un ritorno pesante, per gli equilibri grillini: come digerirà il governo gialloverde il fatto che lo scalmanato abbia finito di oziare in Sudamerica per "assistere" a ciò che sta accadendo da vicino? Lo scopr

Luigi Di Maio - la "fusione a freddo con la Lega" : il grillino rivela la sua più grande paura : Parla Luigi Di Maio. E snocciola le sue peculiari teorie. Quella tra Movimento 5 Stelle e Lega, attacca il capo politico pentastellato, "credo sia una fusione a freddo di due forze politiche che ha funzionato bene". Così in un’intervista ad affaritaliani.it. E ancora: "C’è un rapporto diretto e schi

Luigi Di Maio - il suo giochetto ridicolo per rovinarci il Natale : ecco tutte le sue balle : La tombolata con la zia zitella e il cugino logorroico non bastavano ad avvelenare il Natale: ora a mandarci di traverso il cappone ripieno arriva il giochino di Luigi Di Maio. ecco di che si tratta: secondo un post pubblicato ieri su Facebook dal nostro vicepremier, nel Paese starebbero «girando un

Salvini soddisfatto del lavoro con Di Maio : “Con Luigi lavoriamo bene - gli faccio gli auguri” : Salvini soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi e contento per la manovra, un lavoro svolto con il collega Di Maio che apprezza e a cui augura le buone feste. “La manovra abbassa le tasse, rimette soldi nelle tasche degli italiani e scommette sul Paese”. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini oggi in visita all’ospedale dei bambini Buzzi. “Uno legge i giornali e pensa a un’Italia diversa – ha detto ...

Manovra - Giancarlo Giorgetti e le parole che portano alla spaccatura con Luigi Di Maio : il retroscena : Approvata, più o meno, la Manovra, Lega e M5s guardano al futuro. In particolare alla campagna elettorale in vista delle Europee che può creare non poche tensioni in maggioranza. Già, perché per forza di cose, per tirare acqua al loro rispettivo mulino, Luigi Di Maio e Matteo Salvini non potranno ev

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il video di Capodanno con cui azzerano Beppe Grillo : I due capetti grillini si riuniranno in questi giorni: Alessandro Di Battista, infatti, ha comunicato il suo ritorno in Italia. Destinazione, la casa di Luigi Di Maio. I due, rivela il Corriere della Sera, non solo trascorreranno le feste insieme ma saranno protagonisti di una piccola rivoluzione pe