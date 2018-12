L' ong Sea Watch torna all' attacco | Berlino colpevole come Italia

Immigrazione - un'altra ong - la Sea Watch - respinta da Salvini : 'Porti italiani chiusi' : Le ong cariche di migranti tornano a far rotta verso l'Europa. Ieri la Sea Watch , ong battente bandiera olandese, ha chiesto all'Italia e agli altri Paesi dell'Unione Europea di fornire loro un porto ...

L'ong Sea Shepherd alle Eolie per contrastare la pesca illegale : Conclusa Operazione Siso, recuperati 130 km di filo di plastica, distrutte 68 trappole illegali illegale, non documentata e non regolamentata, INN,: questa la pesca più infida e pericolosa dei nostri ...