LIVE Maccabi-Milano basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | battaglia rovente in Israele per

LIVE Maccabi-Olimpia Milano in DIRETTA - orario e come vederla in tv e streaming : L’ultima giornata del girone d’andata dell’Eurolega di basket propone la sfida tra gli israeliani del Maccabi Tel Aviv e l’Olimpia Milano. In classifica i padroni di casa hanno appena otto punti, frutto di sole quattro successi e ben dieci stop, mentre la compagine meneghina ha un cammino in perfetto equilibrio, con sette vittorie ed altrettante sconfitte. La formazione di coach Pianigiani, a punteggio pieno in Serie A, ...