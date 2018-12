L' Inter su Twitter ha scritto un messaggio molto chiaro sulla vicenda Koulibaly 

agi

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Sul proprio account ufficiale, la società dell'ha preso posizione sui cori contro Kalidou Koulibaly nella partita di ieri sera a Milano, vinta dall'per uno a zero sul Napoli proprio dopo l'espulsione del giocatore senegalese, che ha perso la pazienza dopo aver subito per tutta la partita cori razzisti contro di lui. "Dal 9 marzo 1908vuol dire integrazione, innovazione e futuro.La storia di Milano è fatta di accoglienza, e assieme alla nostra città lottiamo per un futuro senza discriminazioni. Chi non comprende la nostra storia, questa storia, non è con noi", scrive la società, che inserisce nel tweet una foto di Icardi mentre abbraccia il difensore del Napoli.Un, una presa di distanza netta dai tifosi della squadra milanese che hanno insultato il giocatore avversario per il colore ...