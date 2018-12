Liliana Segre è “italiana dell’anno” per Famiglia Cristiana : Liliana Segre è “italiana dell’anno” per Famiglia Cristiana La senatrice a vita è stata scelta perché “testimone preziosa contro l'oblio e i pregiudizi”. In un’intervista dice: “Non possiamo non essere allarmati per alcune leggi che toglieranno ai richiedenti asilo un tetto sulla testa” Parole chiave: ...

La senatrice a vita Liliana Segre incontra a Monza 800 studenti della Brianza : Mercoledì 18 dicembre al teatro Manzoni di Monza l'incontro con la senatrice a vita ed ex deportata Liliana Segre: ad ascoltarla 800 studenti di tredici scuole superiori della Brianza. Io sono stata ...

Liliana Segre : "Non perdono l'uomo che mi negò la libertà. Lo implorai in ginocchio. Lui sghignazzava" : Era il 7 dicembre del 1943. La piccola Liliana e il padre Alberto cercavano di sfuggire alle persecuzioni razziali e credevano di avercela fatta quando raggiunsero il valico di Arzo, in Svizzera. Le autorità elvetiche rifiutarono però di accoglierli e li riportarono al confine, dove qualche giorno dopo sarebbero stati catturati dai soldati italiani e qualche settimana dopo, il padre Alberto sarebbe morto nelle camere a gas di ...

Per Liliana Segre gli attacchi ai giornalisti sono hate speech : "La stampa deve essere libera in un paese democratico sennò quando si comincia a prendersela con i giornalisti non si può tacere e non si può far finta di non vedere, appena arrivata in Senato ho cercato di fare un disegno di legge contro l'odio, l'hate speech". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre a margine del suo intervento all'incontro 'Il nemico innocente', a Milano.

Liliana Segre : "L'esame di maturità senza storia mi fa pensare a '1984' di Orwell" : "Il Novecento va insegnato nelle scuole. Un esame di maturità senza tema di storia mi fa pensare a '1984' di Orwell. Con la scomparsa dei testimoni, credo che la Shoah sarà solo una riga nei libri di storia. Per questo, a maggior ragione, oggi contiamo sugli insegnanti". Lo ha detto Liliana Segre, durante la giornata di chiusura del Festival dl Giornalismo Culturale a Pesaro."Oggi sento un'onda di violenza che sale nei confronti ...

MORTO LELLO DI SEGNI - SCAMPÒ A RASTRELLAMENTO GHETTO/ Video Roma - Liliana Segre : "temo sparisca la memoria"

Liliana Segre attacca : 'Italia di oggi sempre più vicina a quella indifferente e fascista' : La senatrice a vita Liliana Segre ha vissuto da testimone diretta gli orrori del nazifascismo. Nelle ultime ore ha rilasciato parole piuttosto dure nei confronti del momento che si vive in Italia, sottolineando come ci si confronti con un odio crescente e non temendo di pronunciare parole che faranno discutere. [VIDEO] Secondo me - ha detto - dobbiamo lavorare contro la fascistizzazione del senso comune che sta appena appena un gradino sopra ...

Razzismo - la proposta di Liliana Segre : “Commissione contro odio. Serve lottare contro fascistizzazione del senso comune” : “L’odio non è un fatto di questi giorni: dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, i vinti per anni tennero per sé certi discorsi ma la storia è terribile, rende tutti dei vinti: e certi discorsi tenuti nascosti riemergono, il tempo passa, i testimoni muoiono, e ritornano alla luce i sentimenti più osceni”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, testimone della Shoah, spiegando in una conferenza stampa a palazzo ...

Liliana Segre - "Marea di razzismo e intolleranza in Italia"/ Proposta Commissione per combattere l'odio

Liliana Segre : «Ad Auschwitz non si va in gita» : Helma Kissner / Helma MaassHelmut OberlanderAlgimantas Mykolas DailideAksel AndersenAlfred StarkHelmut Rasbol (il nome precedente era Helmut Leif Rasmussen) Jakob Palij o Jakiw Palij Johann Robert Riss Hubert Zafke«La parola “gita”, accostata ai viaggi della memoria, mi fa venire un brivido profondo». La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah e testimone dei campi di concentramento nazisti, lo ha spiegato con chiarezza al ...

La lezione di Liliana Segre alla giornalista : “Cosa è successo agli italiani?”. “Nulla - hanno votato. Rispettiamo scelte democratiche” : “Cosa sta succedendo in Italia e in Europa?”, “ma cosa è successo agli italiani?“. A margine dell’inaugurazione della mostra “…ma poi, che cos’è un nome?”, dedicata al censimento degli ebrei nel 1938, una giornalista chiede alla senatrice a vita, Liliana Segre, una sorta di analisi del voto nel nostro Paese. Questa la risposta di Segre: “Non è successo niente. Semplicemente hanno ...

Liliana Segre - 'NON MANDATE I FIGLI IN GITA AD AUSCHWITZ'/ La senatrice a vita : 'Lì si va in pellegrinaggio'

