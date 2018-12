Liam Hemsworth e Miley Cyrus sposi | le foto del matrimonio e dell’abito

tvzap.kataweb

: È ufficiale: Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono marito e moglie. La cantante ha postato la foto sul suo profilo Inst… - vogue_italia : È ufficiale: Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono marito e moglie. La cantante ha postato la foto sul suo profilo Inst… - youwannabemine_ : RT @dreaminhogwarts: Ma voi ci credete che Liam Hemsworth e Miley Cyrus, quelle stesse persone che 8 anni fa fecero fangirlare mezzo mondo,… - Mario52338411 : Miley Cyrus non solo si è sposata con Liam Hemsworth ma ha come cognato Chris Hemsworth. Dire che ha fatto 13 è poco. -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) La fine del 2018 ha un sapore davvero dolce per: non solo i festeggiamenti per il Natale ma anche quelli per il. La cantante, infatti, ha sposato (questa volta davvero) il fidanzato. La conferma arriva dai profili social dei due, che hanno condivisodi baci in abiti dani e balli davanti al camino con rose in ogni dove. La location delle nozze? La loro casa di Franklin, in Tennessee. Unsenza grandi proclami celebrato con familiari e amici, in linea con quella riservatezza che da tempo la popstar e la sua metà hanno scelto. “Questo è probabilmente il nostro milionesimo bacio” scrivesu Instagram.View this post on InstagramThis is probably our one – millionth kiss ….A post shared by(@) on Dec 26, 2018 at 12:44pm PST...