L’ex arbitro Marelli | «Mazzoleni non ha amministrato | manca un rigore all’Inter»

L’ex arbitro Marelli : «Juve-Roma - perfetto utilizzo del Var» : La moviola di giornata Luca Marelli smentisce Ancelotti. L’ex arbitro e divulgatore del regolamento sul web considera giusta la scelta di La Penna di non concedere il rigore al Napoli per fallo di mani di Fares su cross di Insigne. È uno degli episodi analizzati da Marelli nella sua consueta moviola argomentata di giornata, interessante per il giudizio sul Var dopo Juventus-Roma. Ma andiamo con ordine, e partiamo da Napoli-Spal. Il gol ...

L’ex arbitro Marelli : «Manca un rigore al Napoli» : Brutta prestazione di Doveri «Pessima prestazione di Doveri a Cagliari». Comincia così il pezzo dell’ex arbitro Marelli sul suo blog. Il direttore di gara alla Sardegna Arena ha «diretto male la partita, con una impostazione incomprensibile. C’è stata poca coerenza, un metro di giudizio confuso, tante proteste, scarso ascendente sui calciatori e, nel secondo tempo, troppi minuti perduti per oggettive sceneggiate volte a perdere ...

L’ex arbitro Marelli : «Il “nuovo” Var è controproducente» : Una versione comune Pochi minuti fa abbiamo scritto del caos Var in Roma-Inter, riprendendo i commenti dei giornali sull’episodio Zaniolo-D’Ambrosio. Tutti sono concordi: inspiegabile il mancato utilizzo del Var per una situazione che rientra perfettamente nel perimetro del protocollo. Della famosa dicitura “chiaro ed evidente errore”. Una lettura sposata in pieno anche dall’ex arbitro Marelli nel suo consueto ...

L’ex arbitro Marelli : «Manca il rigore Obi-Callejon al Napoli» : La moviola argomentata Dopo la Gazzetta, anche Luca Marelli conferma l’errore di Chiffi in Napoli-Chievo. L’ex arbitro di Serie A, sul suo blog, analizza la prestazione del direttore di gara. E la giudica male: «Il giovane fischietto padovano, al di là degli episodi, è sembrato spetto all’inseguimento (come si dice in gergo) della partita, molto in difficoltà nel far accettare le proprie decisioni». Poi ci sono le due ...

Nuovo scandalo Calciopoli - in 19 rinviati a giudizio : coinvolti dirigenti - calciatori e allenatori per partite combinate - c’è anche L’ex arbitro Trefoloni [NOMI e DETTAGLI] : Nuovo scandalo Calciopoli e bufera che potrebbe portare pericolose conseguenze per il futuro. Nelle ultime ore sono arrivate le richieste di rinvio a giudizio, in tutto 19, l’inchiesta riguarda tre filoni: la tratta di baby calciatori dell’Africa, la combine di alcuni incontri e le irregolarità nei lavori allo stadio “Lungobisenzio” di Prato. Tra i nomi il più ‘conosciuto’ è quello dell’ex arbitro ...

L’ex arbitro Marelli : «Benatia doveva essere espulso» : «Incomprensibile il mancato cartellino» Luca Marelli aveva già “preannunciato” la sua lettura del caso-Benatia in un intervento a RMC Sport. Ora, il suo consueto post sul blog lucaMarelli.it conferma l’errore grave di Mazzoleni durante Milan-Juventus. Anzi, l’ex arbitro alza addirittura il tiro: «Benatia doveva essere espulso». Sì, doveva esserci un rosso diretto per il fallo di mani del difensore marocchino. Questa è ...

L’ex arbitro Marelli : «Benatia era almeno da giallo» : “Errore di Mazzoleni” In attesa del consueto approfondimento sul suo blog, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato questa sera a Rmc Sport l’arbitraggio di Mazzoleni in Milan-Juventus, in particolar modo l’episodio della mancata espulsione di Benatia (era già ammonito) sul calcio di rigore per fallo di mano. Queste le sue dichiarazioni: Qua non si discute sul giallo o meno. Ma sul rosso o sul giallo. Per la tipologia di ...

L’ex arbitro Marelli : «Incomprensibile la scelta di far giocare Genoa-Napoli» : Abbiamo già scritto degli episodi da moviola di Genoa-Napoli, riportando l’articolo della Gazzetta dello Sport. Anche l’ex arbitro Luca Marelli, sul suo blog, conferma la buona prova del direttore di gara Abisso: «Prova eccellente, proteste plateali del Genoa infondate. L’autogol di Biraschi è regolare, Albiol non commette nessun fallo in attacco, anzi è lo stesso Biraschi che trattiene vistosamente il difensore del Napoli per ...

L’ex arbitro Marelli : «Callejon non è in fuorigioco sul rigore» : La posizione di Callejon Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, racconta sul suo blog (qui il pezzo completo) il rigore concesso a Callejon per fallo di Buffon. Anzi, di Buffon e Thiago Silva: «Sia il difensore che il portiere commettono un’irregolarità sullo spagnolo, che aveva anticipato gli avversari spostando il pallone sulla parte sinistra dell’area. Non c’è gioco pericoloso (gamba tesa) di Callejon poiché il gesto non ha messo in ...