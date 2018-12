agi

: RT @Agenzia_Italia: L'ennesima serata nera del #calcio italiano - filippo898 : RT @Agenzia_Italia: L'ennesima serata nera del #calcio italiano - Agenzia_Italia : L'ennesima serata nera del #calcio italiano - mastiff1983 : RT @TolliVincenzo: Lo schifo più grande di questa brutta e vergognosa serata, l'ennesima, del calcio italiano, sono quei napoletani che cri… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Doveva essere la partita di cartello per festeggiare l'arrivo del campionato per la prima volta nelle feste di Natale. Si è trasformata nell'paginadel. Con cori razzisti allo stadio, scene da guerriglia urbana, un morto sull'asfalto. La vittima è Daniele Belardinelli, 35enne originario di Varese, travolto da un Suv nero che nel fuggi fuggi di quei drammatici momenti lo ha investito ferendolo in modo irrimediabile.I fatti sono avvenuti ieri sera tra le 19 e le 19.30, poco prima dell'inizio della partita Inter-Napoli, quando cento ultrà dell'Inter sono sbucati da alcune stradine aggredendo con spranghe e bastoni una colonna di pulmini di tifosi azzurri che stava raggiungendo San Siro. Nel terrore di quegli attimi il Suv ha deviato, ha preso la strada in contromano e ha investito Belardinelli. ...