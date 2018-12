Legale Napoli | ' partita a rischio | gestita male'

Inter-Napoli - la richiesta del Legale Pisani : “la partita va annullata - stiamo studiando anche il comportamento dell’arbitro” : L’avvocato Angelo Pisani non ha dubbi: tutto pronto per chiedere l’annullamento di Inter-Napoli “La prossima iniziativa è quella di coinvolgere alla base delle azioni legali che stiamo studiando anche il comportamento dell’arbitro e del controllore di gara“. Sono le parole dell’avvocato Angelo Pisani riguardo alla sfida di ieri sera a San Siro tra Inter e Napoli. “Alla luce delle dichiarazioni di ...

Furto in uno studio Legale a Napoli : fermati due cittadini georgiani : Per il Furto, avvenuto all'interno di uno studio legale di via Chiatamone, a Napoli, gli agenti della questura hanno sottoposto a fermo due cittadini georgiani Il Furto è avvenuto lo scorso mese di ...

La vicenda delle sorelle Napoli - il Legale : Uno stillicidio di veleni - pronte due querele : 'Trovo veramente inquietante questo stillicidio di veline, di anonimi con l'obiettivo di delegittimare le mie assistite attraverso documento solo parziali che riguardano il padre, morto nel 2006. Mi ...

Mafia : Legale sorelle Napoli - inquietante stillicidio veleni e anonimi - pronte due querele (2) : (AdnKronos) - Le sorelle Napoli sono proprietarie di un'azienda agricola con oltre 70 ettari di terreno tra Corleone e Mezzojuso dove coltivano cereali e foraggio. Irene, Gioacchina e Marianna Napoli dopo la morte del padre, dicono di aver subito minacce e intimidazioni mafiose per costringerle a ce

Mafia : Legale sorelle Napoli - inquietante stillicidio veleni e anonimi - pronte due querele (3) : (AdnKronos) - "Chi ha tirato fuori questi atti? - dice l'avvocato Giorgio Bisagna - E chi li ha messi a disposizione? Perché emergono in questo momento quando si alza il livello? Non dimentichiamo i personaggi che sono stati tirati in ballo". "Noi non ci fermeremo mai, continuiamo nella nostra batta

Legale sorelle Napoli : "Inquietante stillicidio di veleni - pronte due querele' : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - "Trovo veramente inquietante questo stillicidio di veline, di anonimi con l'obiettivo di delegittimare le mie assistite attraverso documento solo parziali che riguardano il padre, morto nel 2006. Mi sembra di esser tornati negli anni Sessanta. Il clima è esattamente lo

Legale sorelle Napoli : "Inquietante stillicidio di veleni - pronte due querele' : "Trovo veramente inquietante questo stillicidio di veline, di anonimi con l'obiettivo di delegittimare le mie assistite attraverso documento solo parziali che riguardano il padre, morto nel 2006. Mi ...

Mafia : Legale sorelle Napoli - è partita la macchina del fango : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - "Puntualmente, dopo le coraggiose denunce delle mie assistite, le sorelle Anna, Gioacchina e Irene Napoli, che hanno messo allo scoperto il dramma fatto di vessazioni e ingiustizie subite nel corso degli anni è partita, inesorabile, la macchina del fango". E' quanto de

Napoli - il parcheggio è ilLegale e sotto sequestro. La denuncia : “La camorra lo ha riaperto”. E spunta il parcheggiatore abusivo : Era privo di concessione da 8 anni ed era gestito da una cooperativa, con tanto di strisce blu e parcometro, senza autorizzazione. Per questo nel luglio scorso il parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli era stato chiuso e messo sotto sequestro. Il parcheggio, tuttavia, a distanza di quattro mesi, viene utilizzato e addirittura, come ha denunciato nel video il consigliere dei Verdi in Regione Campania, Francesco Emilio ...