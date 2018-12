Le TV 4K migliorano anche i film con risoluzioni più basse | ecco perché

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 dicembre 2018) 27I moderni televisori 4K non servono solo per riprodurre contenuti che sono stati prodotti in 4K. Anzi, sono dotati di sistemi per riprodurre le immagini a risoluzione più bassa, e a volte sonoin grado di migliorarle. Questo grazie a sofisticati programmi di elaborazione delle immagini integrati nel televisore stesso. Sono diversi da un modello all’altro e tra le varie marche, ma hanno tutti lo stesso obiettivo: mostrare la migliore immagine possibile,quando si sta guardando qualcosa che non è stato prodotto in 4K.Oggi praticamente tutti i televisori in vendita sono 4K: significa che hanno una risoluzione pari a 3.840 x 2.160 pixel, e che quindi le immagini sono composte da circa 8,2 milioni di singoli punti. È il quadruplo rispetto ai circa 2 milioni di punti che compongono un’immagine Full HD, che misura 1.920 x 1.080 pixel. Questo è un problema molto ...