Le misure previdenziali del governo | quota 100 | opzione donna | ma anche Ape e anticipate

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Per andare in pensione nel 2019 le possibilità aumenteranno grazie all’entrata in vigore di100 e. Si tratta delle tanto discusseche ilConte ha ormai varato per entrare in vigore l’anno venturo. Dueche secondo l’esecutivo, dovrebbero consentire a molti lavoratori di lasciare il lavoro anticipatamente rispetto alla legge attuale, quella della riforma Fornero. In effetti le dueprevedono età pensionabili inferiori rispetto alle normali soglie delle altrepensionistiche oggi vigenti,se tra paletti e vincoli per molti addetti ai lavori, vengono consideratealquanto difficili da sfruttare. Oltre adche consentirà l’uscita per le lavoratrici a 58 anni o la100 per soggetti con almeno 62 anni di età, l’esecutivo ha confermatoper l’anno prossimo l’Ape sociale. Vediamo tutte le possibilità che il ...