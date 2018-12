Lazio-Torino in tv | orario d’inizio e su che canale vederla

Calcio - 16a giornata Serie A 2018-2019 : Atalanta-Lazio e il derby di Torino le sfide più attese - Inzaghi si gioca la panchina contro il Milan : Chiusa la fase a gironi delle coppe europee per le formazioni italiane impegnate, tra domani, sabato 15 dicembre, e martedì 18 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Quando restano soltanto quattro partite alla chiusura del girone di andata, la Juventus continua a guidare la classifica con ampio margine sul Napoli secondo. Ancora più indietro le Milanesi e la Lazio, che si contendono la zona ...

Serie A - Torino-Juventus : arbitra Guida. Per Atalanta-Lazio c'è Orsato : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie A . Si comincia sabato alle 18 Inter - Udinese , Abisso, e alle 20.30 il derby Torino-Juventus, Guida,. Domenica alle 12.

Milan-Parma 2-1 - rimonta rossonera con Cutrone-Kessie Chievo-Lazio 1-0 - la diretta Torino-Genoa 2-1-Classifica : Succede tutto nella ripresa: emiliani in vantaggio con Inglese, Gattuso passa dal 4-3-3 al 4-4-2, interviene anche la Var e tornano i tre punti. Quarto posto temporaneo

Torino - riveLazione Djidji : la ‘festa’ nello spogliatoio per il compleanno [VIDEO] : Si avvicina la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno che promette grande spettacolo, in particolar modo match interessante quello tra Torino e Genoa con i granata alla ricerca di un successo che manca da due giornate, nell’ultima partita solo un pareggio nella trasferta contro il Cagliari. Nel frattempo il rapporto tra la squadra è ottimo, una rivelazione può essere considerato sicuramente Djidji, si è ambientato subito e ...

Torino Film Festival 2018 - due film britannici raccontano la difficoltà delle reLazioni contemporanee : Happy New Year - Colin Burstead e In Fabric : Metti un abito rosso capace di uccidere e una famiglia disfunzionale raccolta a Capodanno e pronta a sbroccare. Condisci con un’acutissima critica sociale e servi in tavola con un pizzico di ferocissimo humor inglese. Il risultato sono i “nuovi mostri” del Made in UK offerti su un piatto dorato dal 36° Torino film Festival. Essi si esprimo in due titoli che, a questo giro della kermesse diretta dall’anglofila Emanuela Martini, sono fulgidi ...

Torino Film Festival - due film britannici raccontano la difficoltà delle reLazioni contemporanee : Happy New Year - Colin Burstead e In Fabric : Metti un abito rosso capace di uccidere e una famiglia disfunzionale raccolta a Capodanno e pronta a sbroccare. Condisci con un’acutissima critica sociale e servi in tavola con un pizzico di ferocissimo humor inglese. Il risultato sono i “nuovi mostri” del Made in UK offerti su un piatto dorato dal 36° Torino film Festival. Essi si esprimo in due titoli che, a questo giro della kermesse diretta dall’anglofila Emanuela Martini, sono fulgidi ...

Torino - condannata a due anni per mutiLazione genitale nei confronti delle due figlie : Una donna di origine egiziana, residente a Torino, è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione per aver inflitto la mutilazione genitale alle due figlie. Le mutilazioni furono eseguite in Egitto nel 2007. Il marito dell'imputata, che dovrà pagare una provvisionale a una delle figlie, è stato assolto.--Una mamma di origine egiziana residente a Torino è stata condannata oggi in tribunale a due anni e due mesi di reclusione per ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta a valanga - Immobile e Correa spingono la Lazio - pari tra Bologna e Torino : Due vittorie esterne ed un pareggio nelle partite di Serie A delle ore 15.00: non si registrano ancora vittorie interne in questo turno del massimo campionato italiano. L’Atalanta maramaldeggia in casa del Chievo vincendo per 1-5, mentre la Lazio passa nella ripresa a Parma, vincendo poi 2-0, infine il Bologna rimonta due reti ed impatta 2-2 col Torino. A Bologna il Torino passa in vantaggio al 14′ con Iago Falque, poi nella ripresa ...