L' America First di Donald Trump trasforma il Medio Oriente in un suq

Trump e il caso Khashoggi - da ‘ America first’ ad ‘ America for sale’ : Con due successive esclamazioni – “America first!”, subito seguita da un non meno enfatico “the world is a dangerous place!” – Donald Trump ha molto inusualmente aperto, tre giorni fa, la dichiarazione con la quale, su carta intestata della Casa Bianca, ha spiegato al mondo le ragioni della sua risposta all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi . Ovvero: a quello che la medesima dichiarazione – esaurita un’alquanto sommaria illustrazione ...

Mani bucate per la First Lady d' America : La bellissima First Lady, Melania Trump, continua a far parlare di se. Durante una visita ufficiale a Toronto, è riuscita a spendere ben 174mila dollari in poche ore. Un vero e proprio record. Gli sprechi di Melania Trump Risale al settembre del 2017, il viaggio a Toronto della Signora Trump. Melania aveva viaggiato, per la prima volta, senza il marito. La notizia è stata resa nota dal sito statunitense Quartz. Se in sei ore trascorse al Cairo, ...