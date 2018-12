Lamborghini Huracán  - Al volante della Super Trofeo Evo

quattroruote

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Lasfalto è freddo, umido, i cordoli sono bagnati. Ho 620 cavalli sotto il piede destro e indosso quattro rain usate, giusto per un paio di installation lap per prendere confidenza. Diciamo che non sono esattamente le condizioni ideali per stare sereni, specie se a rincarare la dose cè quel naturale timore reverenziale nei confronti di una vettura del genere: la Lamborghini HuracánEvo, lultima evoluzionesportiva di SantAgata Bolognese che anima i campionati monomarca in giro per il mondo.Aerodinamica raffinata. Il suo identikit chiama rispetto: si parte dalla Huracán stradale, con il V10 aspirato di 5.2 litri portato a 620 cavalli e la scocca ibrida dalluminio e carbonio. Ma le affinità finiscono qui. La pelle è interamente di materiale composito, un nuovo boby kit introdotto nella stagione di gare 2018 nato dal lavoro congiunto fra Lamborghini Squadra ...