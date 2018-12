La voce della Politica ' Gare disciplinari | approvato avviso per scuole lucane

L'Eredità - la sconfitta della campionessa Viviana e la voce inquietante : cosa è successo da Flavio Insinna? : Già, la super-campionessa Viviana Filomena ha creato non pochi problemi alla Rai e a Flavio Insinna. Siamo a L'Eredità, il quiz pre-serale di Rai 1 campione di ascolti, dove la bellissima Viviana in tre puntate ha portato a casa quasi 140mila euro. Cifre da urlo, ottenute indovinando due volte la pa

La voce della metro rivela il suo volto e per i milanesi è già una superstar : i geniali auguri di Natale di Atm : La voce di metro, tram e bus di Milano finalmente ha un volto. È quello di Lorena, a cui Atm, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico nel capoluogo lombardo, ha chiesto di inviare un simpatico messaggio d’auguri, condito da nomi di fermate e termini ricorrenti negli annunci, ai cittadini milanesi. Che sui social, nei vari commenti, hanno dimostrato di aver apprezzato l’iniziativa. Video Instagram/Atm L'articolo La voce ...

La voce della Politica bloccati i fondi per la Diga del Rendina : La Lega in Basilicata mantiene un altro impegno assunto. Circa tre mesi fa, era stato consegnato a Roma ad Armando Siri, presso il Ministero delle Infrastrutture, un dossier sull'annosa questione ...

La voce della Politica Babbo radicale e la 'bacchetta magica' a Francesca Zarri : babbp radicale, puntuale, torna davanti al Cova di Viggiano. Questa mattina si è svolto il sit-in di Maurizio Bolognetti, segretario regionale dei Radicali Lucani, "per ribadire che vogliamo aria ...

Morto il geofisico Enzo Boschi - la voce italiana della ricerca su sismi e vulcani : E' Morto il geofisico Enzo Boschi, a lungo alla guida dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , Ingv, . Lo si apprende da ricercatori dell'istituto, che Boschi ha diretto per 12 anni, fino ...

La voce della Politica POLESE - Pd - su gestione unica risorse idriche a Rotonda : "L'autodeterminazione dei territori e il protagonismo delle amministrazioni comunali virtuose sono elementi che vanno incoraggiati e sostenuti. Il traguardo raggiunto dal Comune di Rotonda nella ...

La voce della Politica Castelluccio su strade lucane : Purtroppo la situazione Politica con una Giunta Regionale di fatto delegittimata ed un Consiglio Regionale che si occupa solo di ordinaria amministrazione non ci aiuta nella necessaria interlocuzione ...

La voce della Politica Forestazione : ultimo incontro del 2018 - conferenza stampa 28/12 : L'assessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia - dopo la riunione di ieri per il monitoraggio dell'avanzamento delle attività - ha convocato un incontro con i giornalisti per ...

La voce della Politica Cifarelli su progetto scolastico progettazione itinerari turistici : L'assessore regionale alle Politiche di Sviluppo, lavoro, formazione e ricerca è intervenuto oggi, a Policoro, alla presentazione dell'iniziativa "Dalle scuole per le Scuole: attraversando la ...

La voce della Politica Dolore e cordoglio per la scomparsa di un amico dei lucani nel mondo A.Masini : ...lucana sviluppatosi in forme continue di disponibilità e sensibilità nel tenere vivo il legame con la terra natìa ma soprattutto garantire forme di testimonianza in ogni parte del mondo, - prosegue ...

La voce della Politica Vertenza Ferrosud - Fim e Uilm : 'Al peggio non c'è mai fine' : Apprendiamo con stupore, rammarico e indignazione che si continua a perseverare con falsita a disprezzo dei lavoratori della Ferrosud. Stamattina il rappresentante della FIOM-CGIL, con lo scopo unico ...

La voce della Politica Cifarelli a Di Maio : certezze per i Lavoratori socialmente utili : L'assessore in una nota inviata al ministro del Lavoro ha chiesto il suo intervento per emendare gli stringenti vincoli assunzionali e le limitazioni del turn-over, ostacoli alla stabilizzazione L'...

La voce della Politica Braia : economia circolare e green economy nel binomio agricoltura-industria : ... Luca Braia intervenendo per un saluto agli studenti e alle studentesse dell'Its Agrario "Gaetano Briganti" di Matera, dove si è tenuto il convegno "Agricoltura e Industria: ponte tra economia, ...

Lutto per la Banda Bassotti : muore Angelo “Sigaro” Conti - voce della band : A soli 62 anni e travolto da una malattia che l'ha portato via troppo velocemente, muore Angelo "Sigaro" Conti della banda Bassotti, la combat-rock band romana che milita nel sociale e nella musica dai primi anni '80. Lo hanno annunciato i compagni di avventura con un post sulla pagina Facebook pubblicato ieri alle 19:35. In allegato un messaggio breve ma profondo: «Chi lotta non sarà mai schiavo. Ciao Sigaro». I membri della banda Bassotti ...