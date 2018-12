calcioweb.eu

: La vedova Raciti: 'Filippo è morto invano' - Adnkronos : La vedova Raciti: 'Filippo è morto invano' - CalcioWeb : La vedova #Raciti: 'a 12 anni di distanza non è cambiato niente' - zazoomnews : Inter-Napoli - Morte ultrà lo sfogo della vedova Raciti: non è cambiato niente nel calcio! Salvini mi ha promesso p… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) “A 12dalla morte di mio marito non èniente nel calcio”. Sono le parole Marisa Grasso,dell’agente Filippo, al telefono con l’Adnkronos commenta la morte del tifoso dell’Inter dopo gli scontri con i supporter del Napoli, incontrato Matteo Salvini: “abbiamo parlato di tante di cose, anche di questo. Speriamo che la situazione possa cambiare. Lui è il ministro dell’Interno e – rivela – mi ha promesso un impegno in più contro la violenza nel mondo del calcio. E’ sempre ‘tifoso contro tifoso, uniti contro lo sbirro’, non ènulla. So quello che la mia famiglia ha pagato in questiper colpa della mano violenta del mondo sportivo: è un problema culturale non risolto”.“Bisogna investire di più nella cultura, nella scuola e nell’informazione. Tutto il ...