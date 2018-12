ilfattoquotidiano

: La supercar taglia la strada alle altre auto e sfreccia a folle velocità. Ma non ha fatto i conti con la giustizia… - italianaradio1 : La supercar taglia la strada alle altre auto e sfreccia a folle velocità. Ma non ha fatto i conti con la giustizia… - TutteLeNotizie : La supercar taglia la strada alle altre auto e sfreccia a folle velocità. Ma non ha fatto i… - Cascavel47 : La supercar taglia la strada alle altre auto e sfreccia a folle velocità. Ma non ha fatto i conti con la giustizia…… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Un’rossa di grossa cilindrata, in questo video girato negli Stati Uniti poco prima di Natale,lungo la corsia di accelerazione di un’, zigzagando tra lemacchine. Una famiglia assiste alla scena e si stupisce per la pericolosità e la sfrontatezza dell’uomo alla guida. Qualche secondo dopo, però, spunta un suv della polizia. E la loro reazione è da ridere. Ecco come è andata a finire.L'articolo Lala. Ma non hai conti con la giustizia… proviene da IlQuotidiano.