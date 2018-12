La rivelazione choc di Paola Turci | Avevo 13 anni quando ho subito molestie

Belen Rodriguez sta male? La rivelazione choc di Alfonso Signorini : Alfonso Signorini parla di Belen : “Ha fatto un brutto Natale..” Alfonso Signorini ha parlato di Belen Rodriguez a La repubblica delle donne ieri sera facendo una scottante rivelazione . Stando a quanto affermato la showgirl argentina avrebbe trascorso un Natale pessimo. Precisamente, Signorini ha dichiarato che la cena di Natale in Casa Rodriguez è stata una cena un po’ particolare e che questo anno sia per Belen Rodriguez che ...

Babi Christina Engelhardt : "A 16 anni con Woody Allen"/ rivelazione choc dell'ex modella : "Ma non ho rimorsi" : Babi Christina Engelhardt : "A 16 anni con Woody Allen". Rivelazione choc dell'ex modella e attrice, che però precisa: "Non ho rimorsi"

Babi Christina Engelhardt : "A 16 anni con Woody Allen"/ rivelazione choc dell'ex modella : "Ma non ho rimorsi" : Babi Christina Engelhardt : "A 16 anni con Woody Allen". Rivelazione choc dell'ex modella e attrice, che però precisa: "Non ho rimorsi"

Francesco Monte e Giulia Salemi : la rivelazione choc di un amico di lei : Giulia Salemi e Francesco Monte: la frecciata di un amico di lei Lunedì scorso è finita la terza edizione del GF Vip. E adesso Francesco Monte e Giulia Salemi potranno finalmente vivere questa loro storia d’amore a telecamere spente. Tuttavia Giulia Salemi, in queste ultime ore, è finita nell’occhio del ciclone per via di una rivelazione di un suo amico. Lui è Tommaso Zorzi e ha partecipato a Pechino Express. E in queste ore è ...