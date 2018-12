La retromarcia del governo sulla tassazione per gli enti no profit. Di Maio : “La norma cambierà” : La norma sulla tassazione dell’Ires per gli enti no profit «va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, che spiega che la norma non può essere cambiata subito in manovra ...

Firenze - camion in retromarcia urta basamento del Corridoio Vasariano : “Danno da decine di migliaia di euro” : A causa di un’errata manovra in retromarcia il conducente di un camion ha urtato uno dei basamenti del Corridoio Vasariano, la galleria sospesa che unisce gli Uffizi con Palazzo Pitti, causando ingenti danni a quest’opera ideata nel XVI secolo dall’architetto Giorgio Vasari e considerata un gioiello del Rinascimento fiorentino. È successo intorno alle 7 di giovedì mattina a Firenze, all’angolo tra Lungarno degli Archibusieri e il ...

EUR/USD in retromarcia : finito il rimbalzo della moneta unica? : Come spiegato dagli analisti di ING, i timori sul percorso di inasprimento della politica monetaria negli Stati Uniti hanno spinto gli investitori a cercare porti sicuri e in questa direzione lo yen ...

Ecotassa - mezza retromarcia del governo per salvare le utilitarie. Di Maio : "Tassa non colpirà le famiglie" : MILANO - mezza retromarcia, col beneficio del dubbio, del vice presidente del consiglio, Luigi Di Maio, sull'Ecotassa per l'acquisto di nuove auto al di là di certi parametri di inquinamento. Una ...

Disabili - retromarcia del governo Stop della giunta al taglio dei fondi : ... unitamente al dipartimento competente, avevano ritenuto che le somme stanziate per il 2018 fossero sovrabbondanti rispetto al fabbisogno e che potessero andare in economia, perdendo risorse". E ...

RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Anief lancia l’allarme sulla retromarcia del Governo (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su QUOTA 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 05:58:00 GMT)

Borsa parte in retromarcia in attesa della scure di S&P. Spread sale a 315 : Piazza Affari debole, come il resto dell'Europa, in scia all'Asia. Pesano tensioni economiche e braccio di ferro Usa-Cina sul trade. L'euro torna sotto quota 1,14 dollari. Sul Ftse Mib tiene Eni dopo i conti, giù banche, lusso, utility e settore auto...