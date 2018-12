La Provvidenza non Basta Più | a Teramo il Parroco Chiede Donazioni per le Bollette

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 27 dicembre 2018)- Non se lo aspettavano sicuramente i fedeli che nei giorni di Natale sono andati alla messa di don Gaston Munoz che dal pulpito della Santuario della Madonna delle Grazie aha chiesto ai fedeli presenti di aiutarlo a pagare le. "Pensate alla vostra casa al calduccio e moltiplicate tutto per lo spazio enorme di questa chiesa" ha detto il prete. "Chiedo i soldi per la nostra chiesa di cui usufruite tutti, non per dove viviamo noi, le offerte che un fedele fa non sono più sufficienti". Così nasce un caso parrocchie e si viene a scoprire, dalle parole stesse del prete, riportate da il Messaggero, che le parrocchie che soffrono di più sono quelle storiche e che, invece, in periferia si fa "cassa" con le feste parrocchiali con il prete che diviene imprenditore per riuscire a sbarcare il lunario! Ma il neo vescovo teramano ...