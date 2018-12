La protesta degli Ncc e il tonfo di Wall Street

Manovra - nuova protesta degli Ncc a Roma : bruciano fantoccio di Di Maio e consegnano documento al Quirinale : Centinaia di Ncc sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina il settore. I lavoratori si sono riuniti in un sit-in a piazza della Repubblica, dove hanno esposto una bara avvolta in un tricolore con su scritto “la liberà assassinata dal governo del cambiamento” e poi dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del vicepremier Luigi Di Maio. La tensione in piazza ...

A Roma nuova protesta degli Ncc noleggio con conducente : nuova giornata di protesta degli Ncc, noleggio con conducente, provenienti da tutta Italia. A Roma si teme la paralisi del

"Divieto della vergogna" in Valle Roya : la protesta degli autotrasportatori continua - anche sotto Natale : ... la manifestazione si farà sentire "in tutti gli angoli, anche a Roma" , mentre il segretario di Astra Cuneo Guido Rossi ha auspicato che "la politica italiana e Anas prendano finalmente l'...

Napoli - la protesta degli animalisti davanti al circo Togni a Fuorigrotta : Con lo slogan: 'Insegnate ai vostri bambini l'amore ed il rispetto per ogni forma di vita' i manifestanti hanno fermato le auto dirette agli spettacoli, per sensibilizzare le famiglie ed i bambini. ...

#controcorrente : la protesta degli autotrasportatori della "Granda" dovrebbe avere il sostegno dell'intera provincia : Il divieto di percorrere la Valle Roya per i camion italiani rappresenta una mazzata pesantissima e un danno rilevante per l'intera economia della provincia di Cuneo. Non solo per gli interessi degli ...

Manovra - la protesta degli Ncc : botti davanti alla Camera : Proseguono le proteste degli Ncc davanti alla Camera contro il maxi emendamento alla Manovra economica che dovrebbe fornire nuove regole all'esercizio per i noleggiatori con conducente. Come riporta ...

Circo - protesta degli animalisti sabato 22. : Tale silenzio è, difatti, un assenso alla realizzazione di spettacoli moralmente discutibili. Monica Eymann Delegata Campania AIDAA

La protesta degli autisti Ncc al Senato : "Vergogna" : Blindati della polizia davanti al Senato, per la protesta degli autisti di Ncc , noleggio con conducente, dopo l'incontro di alcuni rappresentanti del settore, questa mattina, con il vice-ministro ...

La protesta degli Ncc sotto al Senato. Bandiere dei 5 stelle in fiamme e cori contro Toninelli : Attimi di tensione durante il presidio di Ncc a piazza della Repubblica, a Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti della polizia locale, ci sarebbe stata una "caccia" al vigile da parte dei manifestanti. Un agente sarebbe stato accerchiato da una trentina di persone rischiando il linciaggio. Sono intervenute le forze dell'ordine in tenuta antisommossa per metterlo a riparo. Ora i manifestanti sono fermi all'altezza della Prefettura. Un ...

Monta la protesta degli azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa : Monta la protesta degli azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa che non riescono a rientrare in possesso degli investimenti fatti

“Attila” per la Prima alla Scala : fuori va in scena la protesta degli antagonisti : Applausi per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per la Prima volta partecipa all’inaugurazione della stagione operistica del 7 dicembre della Scala in qualità di Capo dello Stato. Mattarella è atto accolto dal sindaco, Giuseppe Sala, e dal governatore lombardo, Attilio Fontana. «Bravo Presidente», hanno gridato alcuni spettatori...

Australia : protesta di massa degli studenti per il clima : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Blocco ricostruzione - protesta degli Architetti - l' Ordine giovedì 29 incontra i cittadini : L'Aquila - ricostruzione pubblica e privata bloccata e ritardi per il mancato rinnovo dei responsabili dell'Usrc e dell'Usra: su questi temi l'Ordine degli Architetti della provincia dell'Aquila ha convocato un consiglio aperto per giovedì 29 novembre, alle 10, ai Quattro Cantoni, davanti all'ex sede del Convitto nazionale. Lo fa sapere il presidente Edoardo Compagnone. La manifestazione di protesta, che fa ...

Genova - la protesta degli sfollati del ponte Morandi : "In quelle case noi non torniamo" : Dopo l'approvazione del decreto Genova, può davvero partire la road map per la demolizione del ponte Morandi e la...