La nuova versione di Bixby ha problemi sui Samsung Galaxy S9

A sorpresa il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer e la nuova versione di Lie To Me ft. Julia Michaels : I 5 Seconds Of Summer sono tornati con un grande regalo per i loro fan proprio a pochi giorni dal Natale, e lo hanno fatto con un nuovo album intitolato Meet You There Tour Live. Nello stesso giorno hanno annunciato anche una nuova versione del brano Lie To Me attraverso i loro canali social ufficiali. Lie To Me, originariamente contenuta in un altro disco, arriva questa volta in duetto con l’artista Julia Michaels, e alcune parti del brano ...

Subaru Forester - la nuova versione del suv punta tutto sulla sicurezza : Importante riconoscimento per Subaru Forester MY2019 anche dall'altra parte del mondo. Infatti in America è stata nominata la Best Car to Buy 2019, premiata proprio per la sua sicurezza garantita ai ...

Spazio - Missione Galileo : sviluppo e lancio della nuova versione del segmento di Terra - nuovo contratto per Thales Alenia Space : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi di aver siglato un contratto per una nuova tranche nell’ambito del contratto siglato lo scorso Ottobre con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), per conto della ComMissione Europea (CE) e l’Agenzia Europea GNSS (GSA), per lo sviluppo e il lancio della nuova versione del segmento di Terra della Missione Galileo (GMS) e dell’ infrastruttura di sicurezza PRS ...

Queer as Folk in arrivo una nuova versione con l'autore dell'originale britannica : Ormai l'abbiamo imparato: in tv non si butta via nulla soprattutto se è possibile rileggere, rielaborare il passato in chiave moderna puntando su nomi e format conosciuti capaci di destare l'attenzione di uno spettatore invaso da stimoli diversi.L'ultima, almeno in ordine di tempo, serie tv che potrebbe tornare è Queer as Folk, produzione dei primi anni duemila nata nel Regno Unito e che ha avuto una sua versione americana durata 5 ...

Che tempi ci sono per approvare la nuova versione della manovra : La manovra arriverà nell’Aula del Senato giovedì o venerdì di questa settimana, ma il dato principale della giornata, dopo l’intesa nel governo sancita nel vertice notturno di Palazzo Chigi e in attesa della risposta dell’Europa, è che la commissione Bilancio di Palazzo Madama inizierà tra poche ore i suoi lavori dopo giorni e giorni di impasse e che in Aula arriverà un testo ...

Il duetto di Elisa e Calcutta in Se piovesse il tuo nome : testo e audio della nuova versione del singolo : Il duetto di Elisa e Calcutta in Se piovesse il tuo nome è disponibile in radio e negli store digitali da oggi, venerdì 14 dicembre. Ad annunciare la nuova versione del singolo Se piovesse il tuo nome è stata la stessa Elisa attraverso due post sui social condivisi della giornata di ieri. Nel pomeriggio, la cantante ha condiviso una foto con Calcutta in studio di registrazione, con una frase emblematica a proposito di una sorpresa rivelata ...

Una nuova versione di Switch è possibile? La risposta di Reggie Fils-Aimé : Un New Nintendo Switch della situazione è possibile? Negli scorsi mesi il Digital Foundry si era concentrato su questa possibilità ed erano anche spuntati diversi rumor piuttosto interessanti. Oggi però è il momento di riportare le parole di una figura chiave della grande N, il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé.Come riportato da Nintendo Life, il buon Reggie ha risposto a una domanda proprio su una possibile revisione hardware ...

Fallout 76 : la versione PC al centro della nuova video analisi di Digital Foundry : Fallout 76 ha mostrato il fianco a una varietà di critiche, molte di queste che si concentrano sull'aspetto tecnico del titolo che non è all'altezza degli standard di un videogioco tripla A uscito nel 2018.A quasi un mese dalla sua uscita, Digital Foundry ha analizzato nel dettaglio le performance di Fallout 76 nella sua versione PC, scoprendo che questa è assolutamente superiore alle versioni console. Nonostante il gioco girasse su una macchina ...

Thunderbirds - ritorna un classico della fantascienza nella nuova versione : Una delle serie più innovative degli anni Sessanta ritorna sul piccolo schermo nella versione CGI che rimpiazza quella iconica con le marionette: stiamo parlanto di Thunderbirds, uno dei frutti più divertenti della fantascienza britannica. Creata dal geniale duo Gerry Anderson e Sylvia Anderson che avrebbero prodotto la mitica Spazio 1999 e l’indimenticabile UFO, Thunderbirds ha avuto una nuova vita del nuovo secolo dando prima il via ad ...

Uomini E Donne : in arrivo una nuova versione del programma. Scopri le novità : In arrivo una nuova versione di Uomini e Donne? Pare di sì, questo è lo scoop lanciato dal settimanale Chi nella rubrica Chicche di Gossip. Stando a quanto riporta il magazine di Alfonso Signorini, Maria... L'articolo Uomini E Donne: in arrivo una nuova versione del programma. Scopri le novità proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La nuova versione enterprise di Google Voice si unirà a G Suite da marzo 2019 : Google Voice versione enterprise sarà disponibile a tutti a partire da marzo 2019 e porterà con sé diverse novità, tra cui una gestione migliorata, rapporti dettagliati e varie funzionalità di deviazione chiamate. L'articolo La nuova versione enterprise di Google Voice si unirà a G Suite da marzo 2019 proviene da TuttoAndroid.

Mercedes classe B. Ecco la nuova versione 2019 : Quelle che una volta erano le regine del mercato, le multispazio appunto, hanno dovuto lasciare lo scettro ai Crossover. Sono pochi ormai i modelli che resistono, malgrado le differenze tecniche sono praticamente nulle. I moderni crossover sono le MPV di un tempo ricarrozzate. A resistere, c’è la Renault Scènic, la Citroen C4Picasso (per poco ancora, sarà riconvertita a breve), la BMW serie 2 e questa Mercedes classe B. Tutti ormai la ...

Nintendo Switch : gli analisti suggeriscono un taglio del prezzo e una nuova versione della console : Nintendo Switch ha avuto un enorme successo nel suo primo anno ma non è riuscito a mantenere lo slancio quando si è trattato di passare al secondo anno di vita.Nintendo aveva l'obiettivo di distribuire 38 milioni di unità entro la fine di marzo 2019, ma le previsioni sono state riviste da alcuni analisti che affermano che la console potrà arrivare a un massimo di 35 milioni.Gli stessi analisti credono che la situazione non migliorerà presto, ma ...