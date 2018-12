La New Horizon della Nasa verso l' Ultima Thule

Spazio - la sonda New Horizons pronta a incontrare Ultima Thule : Milano, askanews, - Dopo averci svelato i segreti di Plutone grazie a una serie di immagini spettacolari registrate durante un passaggio ravvicinato il 14 luglio 2015, la sonda spaziale New Horizons ...

La sonda New Horizons sorvolerà i confini più remoti del Sistema solare : (Foto: Nasa) New Horizons, la sonda della Nasa che nel 2015 aveva inviato sulla Terra foto incredibili di Plutone, è pronta per una nuova avventura che la porterà per la prima volta ai confini remoti del Sistema solare. La navicella spaziale dovrebbe compiere il primo gennaio 2019 un fly-by (sorvolo ravvicinato) su 2014 Mu69 (soprannominato Ultima Thule), un piccolo corpo celeste che si trova esattamente nella fascia di Kuiper, regione del ...

Spazio - NASA : gli auguri per New Horizons volano ai confini del Sistema Solare : La NASA sta raccogliendo sul suo sito gli auguri da recapitare alla sonda New Horizons, che il prossimo 1° gennaio 2019 effettuerà il flyby su Ultima Thule, il piccolo e misterioso corpo celeste che diventerà il mondo più lontano mai visitato da un veicolo costruito dall’uomo. L’Agenzia spaziale statunitense, nella pagina dedicata alla missione, ha ricevuto migliaia e migliaia di adesioni da persone da tutto il mondo. Fino al 21 ...