La narrazione dell' fps horror Witchfire sarà simile a quella di Dark Souls e Bloodborne

eurogamer

: RT @mat_brandi: I negrieri delle #ONG si mettano l'anima in pace: il loro commercio di schiavi in Italia è finito. E la piantino anche le #… - panacef : RT @mat_brandi: I negrieri delle #ONG si mettano l'anima in pace: il loro commercio di schiavi in Italia è finito. E la piantino anche le #… - thewaterflea : RT @mat_brandi: I negrieri delle #ONG si mettano l'anima in pace: il loro commercio di schiavi in Italia è finito. E la piantino anche le #… - StefanoCervo : RT @mat_brandi: I negrieri delle #ONG si mettano l'anima in pace: il loro commercio di schiavi in Italia è finito. E la piantino anche le #… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Siamo tornati a parlarvi disolo due settimane fa ma dopo un anno di silenzio gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare diversi aggiornamenti più o meno corposi sullo sviluppo di un progetto che a un gameplay da fps veloce e adrenalinico vuole uniree atmosferedavvero molto ispirate.Il team di The Astronauts vuole unire elementi di The Vanishing of Ethan Carter e di Painkiller in una esperienza di gioco che nonstrettamente basata sulla storia. Ma questo esattamente cosa significa? In un nuovo aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale degli sviluppatori, viene spiegata in dettaglio la "distribuita" chealla base del gioco. I giocatori si troveranno alle prese con una sorta di mix tradiegetica eintegrata: in parole povere? Un approccioa quello diprende quindi le distanze ...