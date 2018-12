La magia delle luci dall’Amsterdam Light Festival

Il regno di Babbo Natale a Mirabilandia - la magia delle feste tra piste di ghiaccio e creature polari : E in effetti A incantare i visitatori oltre alle classiche attrazioni come………..quest'anno durante tutto il periodo natalizio saranno i numerosi spettacoli.

Alberobello - i trulli si vestono di magia con il Festival delle Luci : ... mentre un fitto programma di concerti, esibizioni di presepi, incontri con Babbo Natale , all'interno del Trullo di Babbo Natale, e spettacoli di artisti di strada regalerà a grandi e piccini attimi ...

Morricone - la leggenda : a Torino la magia delle musiche che hanno reso immortali i film più amati : Settanta milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations agli Accademy Awards, tre Grammy, quattro Golden Globe, un Leone d'Oro, sei Bafta, dieci David di Donatello, undici Nastri d'Argento e ...

Il Festival delle Lanterne in Thailandia è l'evento più colorato dell'anno una magia per l'anima : Il suo vero nome è Loy Kratong , ma in ogni parte del mondo l'amatissima kermesse thailandese, che vale il viaggio in Thailandia , è nota con il termine di Festival delle Lanterne . Una rappresentazione che molti sognano di vedere almeno una volta nella ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - parallele. Nina Derwael favorita - Mustafina vuole la magia : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio alle parallele asimmetriche. Nina Derwael è la favorita d’obbligo. La belga si è sempre distinta per la sua proverbiale eleganza, per la precisione della propria esecuzione, per l’unicità e la ...