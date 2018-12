La libertà di stampa non è in pericolo come ci dicono Anzi | chi critica il potere è

libertà di stampa : giornalisti minacciati in Italia - in Europa e nel mondo : Anche le democrazie europee cercano di far tacere i giornalisti . A dimostrarlo è l'ultimo rapporto Demonishing The Media realizzato da Index on Censorship all'interno del progetto di indagine Mapping ...

GIORNALISTI A CONFRONTO A Brolo - special guest - Enzo Basso - parlando di diffamazione - querele temerarie e libertà di stampa : ... Santino Franchina, cureranno gli aspetti didattici formativi legati al tema dell'incontro parlando anche sulle regole deontologiche dei GIORNALISTI, di diritto di cronaca e sui condizionamenti ...

Copa Libertadores - la stampa internazionale incensa il River : “Millonarios nella storia” : “River padrone d’America“, i giornali di tutto il mondo aprono quest’oggi con la finale di Copa Libertadores che dopo le violenze ha dato spettacolo “River nella storia”. La stampa mondiale celebra la vittoria dei ‘millonarios’ in Copa Libertadores per 3-1 nella finalissima contro il Boca Juniors, disputata allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, decisione presa dalla Conmebol dopo ...

Saviano per la libertà di stampa? Da che pulpito! : Saviano dimentica o fa finta di dimenticare che il primo beneficiario di questo clima qualunquista che domina il mondo dell'informazione è lui, libero di insultare ogni giorno qualcuno, di attaccare ...

Carfagna : 'libertà di stampa valore irrinunciabile per la nostra democrazia' : 'La libertà di stampa è un valore irrinunciabile per la nostra democrazia' Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, intervenendo al Forum di LaPresse PoliticaPresse.

Stampa - Crimi : “Non ho visto mobilitazioni quando anni fa ci sono state epurazioni e censure. Governo non limita libertà” : Da parte del Governo “non ci sono stati interventi – non parole ma interventi – che abbiano limitato la libertà di Stampa. Non ho visto la stessa mobilitazione quando, invece, in passato, ci sono stati interventi molto pesanti e diretti. Parlo di epurazioni e censure, questi sono fatti avvenuti”. Lo ha dichiarato Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, al convegno per le ...

Colle : Stampa parlamentare per libertà : 11.01 "Sono lieto di inviare un caloroso saluto all'Associazione Stampa parlamantare in occasione dei cento anni dalla fondazione. In questo secolo di vita i giornalisti hanno accompagnato le vicende del Parlamento italiano,contritribuendo a scriverne la storia". "Con la nascita della Repubblica-sottolinea Mattarella-la Stampa parlamentare ha costituito un importante completamento della vita democratica...Il pluralismo informativo è un valore ...

libertà di stampa - M5s al contrattacco 'Contro di noi brutale delegittimazione' : Questo non è modo di fare, non è più politica, sono attacchi personali ingiustificati, che nella nostra società fanno solo male, non hanno senso'. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, ...

Tacere per vivere : quando la libertà di stampa viene negata : “Fatelo Tacere!”. È questa la frase che, secondo il quotidiano turco Hurrivet, è stata pronunciata dal principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, per ordinare l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, da sempre un severo critico del governo saudita. Nei primi mesi del 2018 sono 38 i giornalisti e operatori dei media uccisi (65 in tutto il 2017), mentre sono 176 quelli imprigionati. Tra i giornalisti uccisi di recente ricordiamo, oltre ...

libertà di stampa minacciata - folla al convegno di Repubblica. Calabresi 'Il potere non ama chi lo contesta' : 'Il potere non ha mai amato le intrusioni, ha sempre cercato di sfuggire, coprire, depistare, silenziare. Ma oggi ha in mano strumenti capaci di mettere fuori gioco le domande'. Il direttore di ...

libertà di stampa minacciata in tutto il mondo. Calabresi 'Il potere non ama chi lo contesta' : ... le 10 domande a Berlusconi simbolo del giornalismo di Repubblica L'editorialista di Repubblica e direttore di Radio Capital Massimo Giannini ripercorre gli attacchi della politica ai giornali, ...

libertà di stampa - Calabresi 'Il potere non ama chi lo contesta' : ... Libertà di stampa Informazione Protagonisti: Mario Calabresi Ezio Mauro Lucia Annunziata Roberto Saviano © Riproduzione riservata 25 novembre 2018 Articoli correlati I giornali e il mondo giallo-...

Conte : “libertà di stampa è pilastro fondamentale. Elenco giornalisti buoni e cattivi dal Guatemala - non dal governo” : “La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia, nessuno può pensare sia stata mai messa in discussione. Non è mai stato all’ordine del giorno”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo le polemiche delle scorse settimane per gli attacchi alla stampa da parte del Movimento 5 stelle, ha partecipato a un incontro con tre giornalisti minacciati dalle mafie a Palazzo Reale di Napoli. “A volte”, ...

Napoli - Conte : "Mai messa in discussione la libertà di stampa" - : Il premier, ospite di un evento, ha dialogato con tre cronisti minacciati dalla criminalità organizzata: "Sostegno a chi rischia la vita. Il potere va sempre pungolato". Poi promette una legge sul ...