La Lega | il peso del consenso e l' ansia di Giorgetti

Un grande cartello è stato appeso in sede in Lega Pro [FOTO] : Un grande cartello è stato appeso in sede in Lega Pro. Bianco con parole scritte a caratteri cubitali, che sono la base dell’attività di ogni giorno. L’idea è del Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Le parole sono valori, riforme, identità, innovazione, regole, tifosi, formazione di giovani dirigenti sportivi e giovani. “abbiamo appeso il cartello con parole chiave- spiega Ghirelli- che si stanno traducendo in ...

"Appeso - Lega stretto" : nuove minacce contro Salvini : Succede a Torino, nel centro storico della città, in via Accademia Albertina. La denuncia del capogruppo della Lega in...

Un giudice ha sospeso il provvedimento di Donald Trump che negava l’asilo a chi entra ilLegalmente negli Stati Uniti : Un giudice federale di San Francisco ha sospeso il provvedimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che negava l’asilo alle persone che entrano illegalmente nel paese. Il provvedimento era stato ordinato da Trump lo scorso 9 novembre, e aveva

Napoli - sospeso un'altra volta il Consiglio Legale : vacilla la maggioranza di Dema : Il Consiglio comunale di Napoli è stato sospeso per mancanza del numero legale. In aula erano assenti i gruppi di maggioranza dei Verdi, degli Sfasteriati, di Agorà. All'appello erano presenti 21 ...

Tav : insulti tra Lega e M5S; Consiglio regionale sospeso : Consiglio regionale del Piemonte sospeso per qualche minuto dopo uno scambio di insulti tra la Lega e il Movimento 5 Stelle nel corso della discussione sulla Tav. Nel corso delle suo intervento la ...

Figc - Michele Uva sospeso dal ruolo di direttore generale : 'Azione lesiva contro di me - dato incarico al mio Legale' : Con una mossa a sorpresa, certamente per le modalità con le quali è arrivata ma anche per la celerità della stessa, Gabriele Gravina , il neo presidente della Figc, ha deciso di sospendere dalle ...