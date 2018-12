La foto di Stephen Amell e della moglie presa di mira dai fan di Arrow e degli Olicity?

optimaitalia

: La foto di #StephenAmell e della moglie presa di mira dai fan di #Arrow e degli Olicity? - OptiMagazine : La foto di #StephenAmell e della moglie presa di mira dai fan di #Arrow e degli Olicity? - federicozinzi : Le foto di Stephen McMennamy non sono i soliti ritocchi con Photoshop. Infatti, l'art director (di cui vi abbiamo g… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)Sembrava una giornata speciale pere la sua adoratama dai social c'è sempre da aspettarsi qualcosa, soprattutto il peggio, e così è stato per la star di. La settima stagioneserie è in pausa per via delle feste natalizie e dopo il mitico crossover con Supergirl 4 e The Flash 5, dovremo attendere metà gennaio per rivedere gli eroi in azione, ognuno nella propria città.Fino a quel momento, i fan dovranno accontentarsi di seguire i loro idoli sui social ed è proprio lì cheha voluto condividere unadi un bacio con lain occasione del loro anniversario. I due si sono ritrovati sulla loro spiaggia di sempre ma tanto è cambiato dai loro primi baci, il loro amore è cresciuto e hanno avuto un figlio, ma a rovinare tutto ci hanno pensato gli haters.Secondo quanto si legge su Reddit.com, sono proprio loro che hanno preso di ...